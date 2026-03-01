"הראש פה, הלב בארץ. מקווה ששימחנו קצת"

בשל המצב הביטחוני והמלחמה עם איראן, נבחרת ישראל בכדורסל השלימה ניצחון כפול על נבחרת קפריסין, כשהפעם גברה עליה 54:83 ועלתה לסיבוב השני במסגרת מוקדמות אליפות העולם.

מאמן הנבחרת, אריאל בית הלחמי, אמר בסיום המשחק: “עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות וחזרנו עם שני ניצחונות. הראש פה, אבל הלב בארץ. אנחנו מודעים לכל מה שקורה ושולחים מפה חיבוק מאוד גדול לכולם. אני מקווה שגרמנו לקצת שמחה. השחקנים הוכיחו בגרות.

“ההכנה למשחק השני לא הייתה קלה, אבל השחקנים הגיעו אליו, שיחקנו טוב ברבע הראשון, אחרי זה היינו קצת מפוזרים, אבל יצאנו בסוף עם מה שאנחנו צריכים לצאת איתו. העידוד והדגלים ביציעים היה מדהים, זה מחמם את הלב. הרבה תודה לכל מי שתמך בנו היום”.