אדם סמית' שוחרר מהפועל העמק, שתחפש מחליף

הפועל העמק הודיעה כי הגיעה לסיכום עם גארד הקבוצה, אדם סמית', על שחרורו. סמית' שיחק, כזכור, בהפועל חולון בעונת 21/22. באוקטובר השנה הצטרף להפועל העמק, אך לא השתלב ושיחק רק בשלושה משחקים, בהם העמיד ממוצעים של 4.3 נקודות, 1.3 ריבאונד ואסיסט אחד, ב-13.7 דקות משחק.

בחצי גמר הגביע, למשל, סמית' נרשם בסגל הקבוצה הצפונית בגלל הפציעה של ארון ווילר, אך לא שיחק אפילו דקה. לאחר חצי הגמר פרסמנו כאן ב-ONE כי העמק מחפשת לו מחליף.

סמית' שוהה בארצות הברית בימים האחרונים לצד אשתו הכורעת ללדת וכאמור, הגיע עם הקבוצה לסיכום על שחרורו. בקבוצה ממשיכים לחפש אחר זר נוסף במטרה לחזק את הקבוצה.