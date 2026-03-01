0:0 לסן ז׳ילואז עם ווסטרלו, 90 דקות לחלאילי

רגעי השיא בליגות ברחבי אירופה מתקרבים, כשמחזורי סיום העונה כבר דופקים בדלת. גם הליגיונרים שלנו ממשיכים לייצג את ישראל מעבר לים כשהערב (ראשון) נמשך המחזור ה-27 בליגה הבלגית, עם משחק של אוניון סן ז׳ילואז נגד ווסטרלו. המוליכה נפרדה ב-0:0 מאכזב, ענאן חלאילי השלים 90 דקות.

המוליכה סיפקה משחק מאכזב מבחינתה כשלא הצליחה לנצל את שליטה בכדור לכדי שערים. בדקה ה-30, קלינטון נסיאלה הורחק בשורות המארחת והשאיר את ווסטרלו בעשרה שחקנים, מה שיכול היה לעזור לקבוצתו של חלאילי.

עם זאת, גם בחצי השני סן ז׳ילואז לא התעלתה ועד הסיום לא נכבשו שערים, מה שכאמור סיפק חלוקת נקודות בסיום לשתי הקבוצות. חלאילי רשם משחק סולידי מבחינתו כשזכה לציון 6.5 באתרי התקשורת בבלגיה.

סן ז׳ילואז נותרה במקום הראשון כשבאמזנה 57 נקודות, הפער מקלאז ברוז׳ עלול לרדת לנקודה אחת בלבד אם זו תצליח לנצח הערב את שרלרואה, מה שיגביר את המאבק על האליפות.