יום ראשון, 01.03.2026 שעה 19:12
כדורגל עולמי  >> ליגה בלגית
ליגה בלגית 25-26
5715-4327אוניון סן ז'ילואז1
5430-4427סט. טרוידן2
5331-4926קלאב ברוז'3
4333-3927אנדרלכט4
4230-3627מכלן5
3840-3927גנק6
3641-4127גנט7
3534-2527סטנדרד ליאז'8
3538-3427ווסטרלו9
3335-3526שרלרואה10
3330-3027אנטוורפן11
2944-3727זולטה וורחם12
2842-2927לובן13
2740-3426סרקל ברוז'14
2631-2227לובייר15
1744-2126דנדר16

0:0 לסן ז׳ילואז עם ווסטרלו, 90 דקות לחלאילי

המוליכה נפרדה בחלוקת נקודות מאכזבת נגד המארחת שנשארה בעשרה שחקנים מהדקה ה-30. הקיצוני הישראלי השלים משחק מלא, אך לא סייע לקבוצתו לנצח בסיום

|
ענאן חלאילי בועט (IMAGO)
ענאן חלאילי בועט (IMAGO)

רגעי השיא בליגות ברחבי אירופה מתקרבים, כשמחזורי סיום העונה כבר דופקים בדלת. גם הליגיונרים שלנו ממשיכים לייצג את ישראל מעבר לים כשהערב (ראשון) נמשך המחזור ה-27 בליגה הבלגית, עם משחק של אוניון סן ז׳ילואז נגד ווסטרלו. המוליכה נפרדה ב-0:0 מאכזב, ענאן חלאילי השלים 90 דקות.

המוליכה סיפקה משחק מאכזב מבחינתה כשלא הצליחה לנצל את שליטה בכדור לכדי שערים. בדקה ה-30, קלינטון נסיאלה הורחק בשורות המארחת והשאיר את ווסטרלו בעשרה שחקנים, מה שיכול היה לעזור לקבוצתו של חלאילי.

עם זאת, גם בחצי השני סן ז׳ילואז לא התעלתה ועד הסיום לא נכבשו שערים, מה שכאמור סיפק חלוקת נקודות בסיום לשתי הקבוצות. חלאילי רשם משחק סולידי מבחינתו כשזכה לציון 6.5 באתרי התקשורת בבלגיה.

סן ז׳ילואז נותרה במקום הראשון כשבאמזנה 57 נקודות, הפער מקלאז ברוז׳ עלול לרדת לנקודה אחת בלבד אם זו תצליח לנצח הערב את שרלרואה, מה שיגביר את המאבק על האליפות.

