דיווח: העזיבה של גלזר בקיץ כמעט בלתי נמנעת

בגיל 29, ניצב עומרי גלזר בצומת מרכזי בחייו. השוער איבד את מקומו בקיץ האחרון והפך למחליף במדי הכוכב האדום בלגרד, כשחוזהו מסתיים בסוף העונה. כעת, בסרביה מדווחים שהעזיבה כמעט בלתי נמנעת.

אחרי שרשם שלוש הופעות בלבד בכל המסגרות העונה, בהן ספג שני שערים ושמר פעם אחת על רשת נקייה כשהמשחק האחרון הגיע לפני שלושה שבועות במסגרת הגביע, היום (ראשון), מצא עצמו השוער מחוץ לסגל המשחק מול רדניצקי ניז’.

הסיבה לכך, לפי התקשורת הסרבית, היא בעקבות הפריצה של איבן גוטסה, שוער סרבי בן 23 ש”הפך להפתעה נעימה והחליף את עומרי גלזר בצורה מדהימה” וממתין להזדמנות על הספסל, כשהוא לוקח את תקן השוער מספר 2 בהיררכיה.

עומרי גלזר. מה יהיה הצעד הבא שלו? (IMAGO)

מצב נתון: חמישה שוערים בסגל

למעשה, לאלופה הסרבית יש לא פחות מחמישה שוערים בסגל, כשבנוסף לגלזר וגוטסה, יש את מתיאוס, שהשתלט על הכפפות והפך לשוער הראשון של המועדון. יחד איתו יש גם שני שוערים צעירים: ווק דראסקיץ’ וסאבו רדאנוביץ’ בני ה-18 וה-17 בהתאמה, שנכללו בסגלי המשחק במהלך העונה.

הישראלי בן ה-29 מחזיק בדרכון רומני בנוסף לישראלי ובחלון ההעברות האחרון הוזכר כמועמד להצטרף לדפורטיבו אלאבס. עם העונה שמתקרבת לסיומה, ייתכן כי המשחק בפברואר היה גם האחרון בו ייצג את המדים של הכוכב האדום.