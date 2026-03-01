"ניימאר זלזל בנו וביקשתם ממנו את החולצה?"

גורם לבלאגן גם בקבוצות אחרות. ניימאר ממשיך לספק כותרות גם כשהוא כבר לא בשיאו. במשחק האחרון בין סנטוס לואסקו, מלך שערי ברזיל בכל הזמנים כבש צמד וחגג בהתרסה מול הקהל היריב בניצחון של קבוצתו 1:2.

בסיום המשחק, המגן הימני של ואסקו, פאולו אנריקה, ביקש את חולצתו של ניימאר, אשר ידוע כאחד מאגדות ברזיל, במיוחד בדור הנוכחי. מי שפחות אהבו זא הם האולטראס של ואסקו שהתעמתו עם המגן לאחר המשחק.

האולטראס לא הבינו מדוע ביקש מניימאר את החולצה שלו אחרי המשחק ואמרו לו: "אתה הולך להמשיך לזלזל בנו? אתה חושב שאנחנו לא יודעים איפה אתם גרים? ניימאר אמר לנו ללכת לעזאזל ואתם ביקשתם את החולצה שלו?".