מ.ס אשדוד מיקמה זמנית את הזרים שלה באילת

על פי החלטת הנהלת המועדון, רכב אסף בשעות הבוקר את כלל הזרים מבתיהם בעיר, כעשרה שחקנים בסך הכול. שמונה שנמצאים בסגל הקבוצה ועוד שניים שמתאמנים עם הקבוצה בשלב זה ללא חוזים רשמיים.

לקראת שעות הצהריים הגיעו כולם לבית מלון באילת, שם ישהו בימים הקרובים. במועדון ביקשו להעניק לשחקנים מעטפת מסודרת ושקט תפעולי בתקופה הנוכחית, כשהמטרה היא לשמור עליהם מרוכזים יחד ולאפשר לקבוצה להתנהל בצורה מאורגנת.

שחקני אשדוד הגיעו לאילת שעה קלה אחרי ההתרעה שהופעלה בעיר בעקבות חדירת כלי טיס עוין. בשלב זה הזרים שוהים בבית המלון וממתינים לעדכונים נוספים מהמועדון לגבי המשך הלו"ז וההתנהלות בימים הקרובים. מאמן הקבוצה אבי אבינו ומנהל הקבוצה אדיר טובול נמצאים בקשר עם השחקנים.