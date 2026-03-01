יום ראשון, 01.03.2026 שעה 20:57
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

ישראל עלתה שלב: תמונת מצב במוק' גביע העולם

בית הלחמי וחניכיו הבטיחו עלייה לסיבוב השני, אבל עדיין יש על מה לשחק בסיבוב הזה: כל מה שנשאר, ההצטלבות בשלב הבא, התאריכים וכל מה שצריך לדעת

נועם יעקב (איגוד הכדורסל)
נועם יעקב (איגוד הכדורסל)

נבחרת ישראל סימנה וי על המשימה הבסיסית במוקדמות המונדובאסקט כשהשלימה היום (ראשון) ניצחון כפול על קפריסין בחלון הזה, הפעם 54:83, וזה אומר שהיא הבטיחה את העלייה שלה לסיבוב הבא של המוקדמות. זה עדיין לא נגמר, כאשר יש סיבוב נוסף כדי באמת לשחק בגביע העולם ב-2027.

השלב הראשוני מכיל שלב בתים עם ארבע נבחרות כששלוש עולות לשלב הבא, וישראל כאמור הבטיחה את אחד משלושת המקומות הראשונים. נותרו לו עוד שני מפגשים בחלון של יולי נגד גרמניה וקרואטיה, ואפילו שם בגלל שזה אחרי העונה יש תקווה שנראה את הנציגים מה-NBA על הפרקט לובשים כחול-לבן.

בכל מקרה, קשה לראות מצב שבו אריאל בית הלחמי וחניכיו יעקפו את גרמניה וקרואטיה בגלל שהם הפסידו להן ב-20 ו-14 בהתאמה, אבל לסיבוב הבא כל נבחרת ממשיכה עם המאזן שלה, מה שאומר שאין משחקים לשווא וכל ניצחון יכול להיות קריטי בהמשך.

אריאל בית הלחמי (IMAGO)אריאל בית הלחמי (IMAGO)

מה הלאה

אז הסיבוב השני הוא גם האחרון, והוא עובד ככה: שלוש הנבחרות שמסיימות במקום הראשון בבית, כאמור ישראל, גרמניה וקרואטיה, יעלו לסיבוב השני לבית משולב עם שלוש העולות מבית ו’ (פולין, הולנד, אוסטריה ולטביה).

ישראל תפגוש את שלוש הנבחרות הללו בשני מפגשים, בית וחוץ, בבית שמכיל כאמור שש נבחרות. כזכור, כל נבחרת ממשיכה עם המאזן שלה, ובסוף אחרי שכל אחת שיחקה שישה מפגשים נוספים, שלוש הנבחרות שבשלושת המקומות הראשונים מעפילות לגביע העולם ב-2027. החלונות יקרו באוגוסט 2026, נובמבר 2026 ואז פברואר 2027.

