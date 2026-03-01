ישראל עלתה שלב: תמונת מצב במוק' גביע העולם

נבחרת ישראל סימנה וי על המשימה הבסיסית במוקדמות המונדובאסקט כשהשלימה היום (ראשון) ניצחון כפול על קפריסין בחלון הזה, הפעם 54:83, וזה אומר שהיא הבטיחה את העלייה שלה לסיבוב הבא של המוקדמות. זה עדיין לא נגמר, כאשר יש סיבוב נוסף כדי באמת לשחק בגביע העולם ב-2027.

השלב הראשוני מכיל שלב בתים עם ארבע נבחרות כששלוש עולות לשלב הבא, וישראל כאמור הבטיחה את אחד משלושת המקומות הראשונים. נותרו לו עוד שני מפגשים בחלון של יולי נגד גרמניה וקרואטיה, ואפילו שם בגלל שזה אחרי העונה יש תקווה שנראה את הנציגים מה-NBA על הפרקט לובשים כחול-לבן.

בכל מקרה, קשה לראות מצב שבו אריאל בית הלחמי וחניכיו יעקפו את גרמניה וקרואטיה בגלל שהם הפסידו להן ב-20 ו-14 בהתאמה, אבל לסיבוב הבא כל נבחרת ממשיכה עם המאזן שלה, מה שאומר שאין משחקים לשווא וכל ניצחון יכול להיות קריטי בהמשך.

אריאל בית הלחמי (IMAGO)

מה הלאה

אז הסיבוב השני הוא גם האחרון, והוא עובד ככה: שלוש הנבחרות שמסיימות במקום הראשון בבית, כאמור ישראל, גרמניה וקרואטיה, יעלו לסיבוב השני לבית משולב עם שלוש העולות מבית ו’ (פולין, הולנד, אוסטריה ולטביה).

ישראל תפגוש את שלוש הנבחרות הללו בשני מפגשים, בית וחוץ, בבית שמכיל כאמור שש נבחרות. כזכור, כל נבחרת ממשיכה עם המאזן שלה, ובסוף אחרי שכל אחת שיחקה שישה מפגשים נוספים, שלוש הנבחרות שבשלושת המקומות הראשונים מעפילות לגביע העולם ב-2027. החלונות יקרו באוגוסט 2026, נובמבר 2026 ואז פברואר 2027.