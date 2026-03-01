יום ראשון, 01.03.2026 שעה 17:10
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
5719-5324פאריס סן-ז'רמן1
5321-4524לאנס2
4523-3723ליון3
4031-4823מארסיי4
4035-3824ראן5
3731-3623ליל6
3736-4024מונאקו7
3531-4024שטרסבורג8
3236-3223לוריין9
3128-3324טולוז10
3034-3123ברסט11
2930-2224אנז'ה12
2630-2024לה האבר13
2443-3023ניס14
2340-2723פ.צ. פאריס15
1733-1723אוקזר16
1740-2223נאנט17
1352-2223מץ18

הזאר: בכל שנה היה לי קשר עם פ.ס.ז' ואל-חלאיפי

הבלגי הודה שאלופת אירופה פנתה אליו בכל חלון העברות מהרגע שעזב את ליל ב-2012: "החלום שלי היה להגיע לריאל מדריד, לא לפאריס ואז לריאל מדריד"

|
אדן הזאר (רויטרס)
אדן הזאר (רויטרס)

אדן הזאר התראיין ל-RMC וסיפק וידוי שספק אם כולם ידעו עליו. הבלגי הודה שפ.ס.ז’ דפקה על דלתו כמעט בכל שנה מאז שעזב את ליל ב-2012. היו מגעים מתמשכים, הצעות משמעותיות והתעקשות ישירה מצד נאסר אל-חלאיפי. אבל מבחינתו לא היה ספק: “זה היה לי ברור מאוד. כשעזבתי את ליל אמרתי לעצמי שלא אחזור לצרפת כדי לשחק במועדון אחר”.

בעידן שמאופיין בהעברות אסטרטגיות ומהלכים מחושבים, הבלגי בחר בקו אדום רגשי, אקס צ’לסי וריאל מדריד טען שההחלטה לא הייתה כלכלית ולא מקצועית. היא הייתה רגשית. הזאר מעולם לא רצה ללבוש את חולצת פ.ס.ז' מתוך נאמנות לאנשי ליל: “אם יום אחד אחזור לצרפת, זה יהיה כדי לשחק בליל ולסיים שם את הקריירה”, הסביר. 

למרות שבפאריס שמו הכול על השולחן, הרבה כסף, הפרויקט היה שאפתני ותמיד עם קבוצה שמוכנה להתחרות בליגת האלופות. אבל בראש של הזאר היה יעד אחר. בזמן שזרח בצ'לסי, שם הפך לאחד השחקנים היצירתיים והמשפיעים באירופה, האובססיה שלו הייתה אחת: להגיע לריאל מדריד.

נאסר אל חלאיפי, לא הפסיק לרדוף אחריו (רויטרס)נאסר אל חלאיפי, לא הפסיק לרדוף אחריו (רויטרס)

“לא באתי להחליף את כריסטיאנו, באתי להנות”

“החלום שלי היה להגיע לריאל מדריד, לא לפ.ס.ז' ואז למדריד”, הסביר. למעשה, הוא רצה לעזוב עוד לפני עונתו האחרונה בלונדון. הוא התחייב להישאר, אך הבהיר שאם המועדון הלבן יקרא לו, יעזוב. וכך אכן קרה. ב-2019 נחת בסנטיאגו ברנבאו בגיל 28, בשיאו, והרגיש “כמו ילד” בהצגתו.

אולם הסיפור קיבל תפנית בלתי צפויה. הזאר טען מעולם לא רצה להיות המחליף של כריסטיאנו: “לא באתי להחליף את כריסטיאנו רונאלדו. הוא כבש הרבה שערים בכל משחק, אני לפעמים אפילו לא הצלחתי להבקיע אחד. באתי להיות אדן הזאר וליהנות”, אמר. אך הפציעות טרפו את הקלפים עבור הבלגי בסנטיאגו ברנבאו.

אדן הזאר מצטרף לריאל מדריד (רויטרס)אדן הזאר מצטרף לריאל מדריד (רויטרס)

הזאר על הפציעות: “ואז התחילו הבעיות”

הזאר הסביר: “הייתי בכושר מצוין ותומא מונייה פצע אותי. זה עצר אותי”. אותה כניסה במשחק בין ריאל מדריד פ.ס.ז' בליגת האלופות פגעה בקרסול הימני שלו, אותו קרסול שכבר עשה לו בעיות בעבר. אחר כך הגיעה נסיגה נוספת מול לבאנטה, שוב באותו הקרסול: “ואז התחילו הבעיות”, אמר.

מאותו רגע נעלמה היציבות, והשחקן שהיה חשמלי בליל ומכריע בלונדון מצא את עצמו לכוד בגוף שכבר לא הגיב באותו האופן. החלום הלבן הלך ודעך עד לעזיבתו השקטה את בירת ספרד. כיום, לאחר שפרש, הזאר מביט לאחור בגאווה, הוא דחה מיליונים ופרויקט דומיננטי מתוך נאמנות לליל. הוא רדף אחרי הסמל של ריאל מדריד מעל הכול. וגם אם הסיום לא היה כפי שציפה, הקריירה שלו נצבעה בצבע נדיר בכדורגל המודרני: לבחור עם הלב ולא עם הכיס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */