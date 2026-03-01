נועם אביבי שוחרר מגליל עליון, בדרך לנס ציונה

נועם אביבי שוחרר מהפועל גליל עליון והוא בדרכו להצטרף לעירוני נס ציונה. הפורוורד (26, 2.05) תרם העונה ממוצעים של 4.9 נקודות, 2.8 ריבאונדים ו-0.9 אסיסטים ב-16.5 דקות משחק בממוצע.

אביבי הצטרף בקיץ מעפולה בחוזה לשנתיים, אך ביקש לעזוב כבר אחרי חצי שנה ובמועדון החליטו לא לעמוד בדרכו.

בגליל פרסמו: "המועדון מודה לנועם על התקופה בה היה חלק מהמשפחה האדומה. נועם הגיע מחויב, עם מוסר עבודה גבוה ורצון אמיתי לתרום – על הפרקט ומחוצה לו. תודה על הדרך, האנרגיות והלב הגדול. מאחלים הצלחה גדולה בהמשך"