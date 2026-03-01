ממשיכה לקרוס: אספניול סיימה ב-2:2 עם אלצ'ה

המחזור ה-26 בליגה הספרדית ממשיך גם היום (ראשון) כשבמוקד שלו נמצא הדרבי בין סביליה לבטיס. עוד לפני כן, אספניול ואלצ’ה פתחו את יום המשחקים ונפרדו ב-2:2 דרמטי.

אלצ’ה – אספניול 2:2

לאחר שמונה משחקים ללא ניצחון שפגעו בצורה משמעותית בפתיחת העונה הנהדרת, אספניול כבר ראתה את עצמה חוזרת לנצח, אך לבסוף היא חטפה עוד מכה בתקופה הרעה. קיקה גארסיה כבש ראשון בדקה השביעית, מארק אגואדו (43’) השווה זמנית, קרלוס רומרו החזיר את היתרון בדקה ה-57, בדרך ל-1:2 ובדקה ה-90 רפא מיר השיג נקודה יקרה לקבוצתו עם פנדל מדויק. בדקה ה-90+5 צ’ארלס פיקל מאספניול הורחק בצהוב שני, במה שלא השפיע על תוצאת הסיום.