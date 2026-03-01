יום ראשון, 01.03.2026 שעה 17:11
ליגה ספרדית 25-26
6021-5425ריאל מדריד1
5123-4326אתלטיקו מדריד2
5131-4826ויאריאל3
4230-4025בטיס4
3727-3425סלטה ויגו5
3639-3326אספניול6
3538-3826ריאל סוסיאדד7
3536-3026אתלטיק בילבאו8
3329-3025אוססונה9
3040-2625ג'ירונה10
2939-3225סביליה11
2929-2025חטאפה12
2732-2325ראיו וייקאנו13
2734-2326אלאבס14
2639-3426אלצ'ה15
2639-2625ולנסיה16
2442-2926מיורקה17
2144-2826לבאנטה18
1740-1625אוביידו19

ממשיכה לקרוס: אספניול סיימה ב-2:2 עם אלצ'ה

הקבוצה מברצלונה כבר ראתה את עצמה חוזרת לנצח לאחר 8 משחקים, אך לבסוף נעצרה פעם נוספת מפנדל בדקה ה-90 של רפא מיר לאחר שכבר הובילה פעמיים

|
קיקה גארסיה מתוסכל (IMAGO)

המחזור ה-26 בליגה הספרדית ממשיך גם היום (ראשון) כשבמוקד שלו נמצא הדרבי בין סביליה לבטיס. עוד לפני כן, אספניול ואלצ’ה פתחו את יום המשחקים ונפרדו ב-2:2 דרמטי.

אלצ’ה – אספניול 2:2

לאחר שמונה משחקים ללא ניצחון שפגעו בצורה משמעותית בפתיחת העונה הנהדרת, אספניול כבר ראתה את עצמה חוזרת לנצח, אך לבסוף היא חטפה עוד מכה בתקופה הרעה. קיקה גארסיה כבש ראשון בדקה השביעית, מארק אגואדו (43’) השווה זמנית, קרלוס רומרו החזיר את היתרון בדקה ה-57, בדרך ל-1:2 ובדקה ה-90 רפא מיר השיג נקודה יקרה לקבוצתו עם פנדל מדויק. בדקה ה-90+5 צ’ארלס פיקל מאספניול הורחק בצהוב שני, במה שלא השפיע על תוצאת הסיום.

