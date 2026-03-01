יום ראשון, 01.03.2026 שעה 18:32
פלאביו קובולי אלוף אקפולקו: יזנק לטופ 15

קובולי ניצח את טיאפו 7-6, 6-4 בגמר אקפולקו, זכה בתואר ה-ATP השלישי שלו והראשון על משטח קשה. יזנק למקום ה-15 בעולם.

פרנסס טיאפו בפעולה במשחק הגמר. (רויטרס)
פלאביו קובולי, הטניסאי האיטלקי בן ה-23, קטף את תואר ה-ATP השלישי בקריירה שלו ואת הראשון על משטח קשה, כשזכה בטורניר אקפולקו (ATP 500) לשנת 2026. בגמר מרתק שנערך בשבת בערב, גבר קובולי על האמריקאי פרנסיס טיאפו בשתי מערכות צמודות, 7-6(4), 6-4. ניצחון יוקרתי זה צפוי להזניק את קובולי לשיא קריירה חדש – המקום ה-15 בעולם, עלייה של חמישה מקומות מהדירוג הנוכחי שלו, כשדירוג ה-ATP החדש יפורסם ביום שני.

משחק הגמר, שנמשך שעתיים ותשע דקות, היה מאבק עיקש. טיאפו הציג יכולת מצוינת והיו לו הזדמנויות משלו, כולל יתרון 3-1 בשובר השוויון במערכה הראשונה, לפני שקובולי התאושש ולקח את המערכה שנמשכה 70 דקות. במערכה השנייה, קובולי אמנם נקלע לפיגור 4-2, אך הצליח לשבור בחזרה ולהשוות ל-4-4. עם זאת, האיטלקי התאושש בנחישות, ניצח בשמונה מתוך עשר הנקודות האחרונות במשחק, השיג שבירה קריטית ל-5-4 ואז הגיש בהצלחה כדי לסיים את המשחק עם אייס – העשירי שלו במשחק. ניצחון זה היה משמעותי במיוחד עבור קובולי, שעד כה הפסיד בכל שני המפגשים הקודמים שלו מול טיאפו על משטחים קשים.

פלאביו קובולי חוגג את הזכייה (רויטרס)פלאביו קובולי חוגג את הזכייה (רויטרס)

זכייה זו מסמלת את תואר ה-ATP 500 השני של קובולי, לאחר שזכה בתואר הראשון שלו בשנה שעברה על חימר בטורניר המבורג, זאת בנוסף לתואר ATP 250 על חימר בבוקרשט. הצלחתו באקפולקו הופכת אותו לזוכה הצעיר ביותר בטורניר בעשור האחרון, מאז שדומיניק תים הניף את הגביע ב-2016 בגיל 22. יתרה מכך, קובולי הוא הטניסאי האיטלקי הראשון שזוכה בתואר ATP השנה, והוא מצטרף לבני ארצו יאניק סינר ומתיאו ברטיני כאיטלקים היחידים שזכו במספר תארי ATP 500 מאז הקמת הסדרה ב-2009.

לאחר ניצחונו, קובולי הנרגש שיתף את תחושותיו: "כשילדתי, חלמתי על הרגע הזה. על טורניר כזה, לשחק במגרש המרכזי כשקהל מריע לי. אני מאוד גאה, לא רק בעצמי, אלא גם באנשים שעובדים איתי – אבא שלי, המשפחה שלי, שאר הצוות שלי. אני חושב שמגיע לי על הדרך שבה אני עובד מחוץ למגרש. זה היה משחק נהדר היום, אני חושב שזה היה הטוב ביותר שלי בטורניר. מעולם לא ניצחתי את פרנסיס לפני היום, אז אני מאוד שמח." על זכייתו, קובולי קיבל פרס כספי בסך 461,835 דולר ו-500 נקודות דירוג ATP. טיאפו, כסגן האלוף, הרוויח 248,480 דולר ו-330 נקודות, שיזניקו אותו שישה מקומות למקום ה-22 בעולם.

דרכו של קובולי לגמר הייתה מאתגרת לא פחות, כשהוא חזר מפיגור 3-1 במערכה השלישית כדי לנצח את מיומיר קצ'מנוביץ' בחצי הגמר. גם טיאפו עבר חצי גמר קשה, כשהוא שרד דו-קרב אמריקאי מול ברנדון נקאשימה, שהגיש למשחק במערכה השנייה והיה במרחק שתי נקודות מניצחון בשובר השוויון. ניצחון זה מסמן התאוששות חזקה עבור קובולי, שפתח את העונה עם שלושה הפסדים רצופים, אך מאז ניצח בשבעה משמונת המשחקים האחרונים שלו, כולל הופעה בחצי הגמר בטורניר דלריי ביץ' בשבוע שעבר. עם מעט נקודות להגן עליהן בטורנירי המאסטרס הקרובים באינדיאן וולס ומיאמי, לקובולי יש הזדמנות פז לבסס עוד יותר את מעמדו בצמרת הטניס העולמי.

