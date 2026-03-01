הפינליסימה יבוטל? ההודעה הדרמטית של קטר

המלחמה באיראן משפיעה רבות על הליגה כאן בארץ, אבל כת מתברר שגם במדינה נוספת. התאחדות הכדורגל הקטרית הודיעה היום (ראשון) באופן רשמי כי היא מקפיאה את כל התחרויות בשטחה, כל זאת פחות מחודש לפינליסימה הגדול בין ספרד לארגנטינה.

זוכת הקופה אמריקה ואלופת היורו אמורות להיפגש למשחק היוקרתי ב-27 למרץ באצטדיון לוסייל (כן, איפה שליאו מסי הניף את גביע העולם), אך כרגע כל המצב כאמור נמצא בהקפאה ואי אפשר לדעת האם ההתמודדות תתקיים על אדמת קטר.

מדובר במשחק שמחכים לו כל אוהדי הכדורגל, שכן מדובר בשתי הנבחרות המדורגות בשני המקומות הראשונים בדירוג העולמי של פיפ”א, ואף יותר מזה, זה יהיה המפגש הראשון של ליאו מסי מול מי שירש אותו בברצלונה, לאמין ימאל.

ליאו מסי ולאמין ימאל (IMAGO)

לא רק הפינליסימה

בנוסף, התאחדות הכדורגל האסייתית אישרה כי משחקי ליגת האלופות של אסיה שהיו אמורים להתקיים ביום שני ושלישי במזרח התיכון נדחו גם הם. תוכננו להתקיים ארבעה משחקי גומלין ראשונים של שמינית הגמר באיחוד האמירויות ובקטר, בהשתתפות מועדונים מאותן מדינות וכן קבוצות מערב הסעודית ומאיראן, אך כעת הם ייערכו במועד מאוחר יותר.