יום ראשון, 01.03.2026 שעה 17:10
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6721-6427אינטר1
5720-4327מילאן2
5328-4127נאפולי3
5016-3426רומא4
4820-4427קומו5
4625-4326יובנטוס6
4522-3626אטאלנטה7
3632-3526בולוניה8
3535-3226ססואולו9
3425-2626לאציו10
3332-2027פארמה11
3239-2826אודינזה12
3036-2927קליארי13
2747-2526טורינו14
2739-3227גנואה15
2439-3026פיורנטינה16
2438-2127קרמונזה17
2436-1827לצ'ה18
1543-2026פיזה19
1548-2027ורונה20

לא אמרה נואש: 0:2 דרמטי למילאן על קרמונזה

אינטר כבר חייכה כשחשבה שהיריבה העירונית שוב תמעד, אבל בדקה ה-90 סטרהיניה פאבלוביץ' כבש מבישול של מודריץ' ובדקה ה-94 ליאאו חתם. הפער: 10 נק'

|
רפאל ליאאו חוגג (רויטרס)
רפאל ליאאו חוגג (רויטרס)

בזמן שבישראל לא משחקים ספורט בגלל המצב מול איראן, בינתיים באירופה ממשיכים בכל הכוח והישורת האחרונה כבר איתנו, כאשר היום (ראשון) נמשך לו המחזור ה-27 בליגה האיטלקית. תחילה מילאן רשמה 0:2 דרמטי מאוד ושמרה על תקווה במרוץ האליפות, כאשר בהמשך ססואולו תארח את אטאלנטה (16:00, חי בערוץ ONE2) ולאציו תתארח אצל טורינו (19:00).

קרמונזה – מילאן 2:0

הכל הצביע כבר לכיוון של מעידה שלישית ברציפות של האדומים ולמשחק שני ללא גול, אבל זה בסוף הגיע בצורה הכי דרמטית שיש. סטרהיניה פאבלוביץ' פרץ את הסכר בדקה ה-90 כשמי שבישל לו הוא לא אחר מאשר לוקה מודריץ’, ואחרי זה גם הגיע השני כשרפאל ליאאו כבש בדקה ה-94 וחתם את התוצאה. בסופו של דבר האורחת שמרה על פער 10 נקודות מאינטר שבמקום הראשון, קרמונזה בשוויון עם לצ’ה, ורק בגלל הפרש שערים לא מתחת לקו האדום.

