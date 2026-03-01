לא אמרה נואש: 0:2 דרמטי למילאן על קרמונזה

בזמן שבישראל לא משחקים ספורט בגלל המצב מול איראן, בינתיים באירופה ממשיכים בכל הכוח והישורת האחרונה כבר איתנו, כאשר היום (ראשון) נמשך לו המחזור ה-27 בליגה האיטלקית. תחילה מילאן רשמה 0:2 דרמטי מאוד ושמרה על תקווה במרוץ האליפות, כאשר בהמשך ססואולו תארח את אטאלנטה (16:00, חי בערוץ ONE2) ולאציו תתארח אצל טורינו (19:00).

קרמונזה – מילאן 2:0

הכל הצביע כבר לכיוון של מעידה שלישית ברציפות של האדומים ולמשחק שני ללא גול, אבל זה בסוף הגיע בצורה הכי דרמטית שיש. סטרהיניה פאבלוביץ' פרץ את הסכר בדקה ה-90 כשמי שבישל לו הוא לא אחר מאשר לוקה מודריץ’, ואחרי זה גם הגיע השני כשרפאל ליאאו כבש בדקה ה-94 וחתם את התוצאה. בסופו של דבר האורחת שמרה על פער 10 נקודות מאינטר שבמקום הראשון, קרמונזה בשוויון עם לצ’ה, ורק בגלל הפרש שערים לא מתחת לקו האדום.