חיים סילבס נפגש עם 4 מהזרים של הפועל חיפה

מאמן הפועל חיפה חיים סילבס פגש היום (ראשון) את ארבעה מהשחקנים הזרים של הקבוצה, איוואן קריצ'אק, סנדרו אלטונשוילי, אנדריאה רדולוביץ' ודאריו ז'ופאריץ', לפגישת הפגה בה שמע על תחושותיהם בעקבות המצב.

החליטו לעת עתה להישאר בארץ

סילבס וסמנכ"ל התפעול של המועדון דודו דותן שהשתתף בפגישה העלו בפני השחקנים מספר אופציות ובסיום הפגישה החליטו השחקנים כי יישארו בשלב זה בקריות וכי המועדון ימשיך לעקוב יחד איתם אחרי ההתפתחויות הביטחוניות.



יצוין כי סילבס ראה חשיבות רבה בפגישה וביקש לקיימה על אף שמדובר בלמעלה משעה ממקום מגוריו. במהלך הפגישה נכנסו אנשי הקבוצה למרחב מוגן בעקבות אזעקה בעקבות ירי טילים.

הפועל חייפה ציינה שהמנכ"ל איתי רק ציין כי נציגי המועדון עומדים בקשר רציף עם השחקנים הזרים ועומדים לרשותם בתקופה מורכבת זו.