קשה משחשבו: מנור סולומון צפוי להיעדר כחודש

בתקשורת האיטלקית מדווחים היום על בשורות לא טובות עבור מנור סולומון ופיורנטינה, בעקבות הפציעה שספג במשחק הקונפרנס ליג מול יגיילוניה. למרות הניצחון וההעפלה לשמינית הגמר, במועדון מתמודדים עם בעיה פיזית שעלולה להשפיע על השבועות הקרובים בליגה ובאירופה.

לפי ההודעה הרפואית שפרסמה פיורנטינה לאחר סדרת בדיקות מקיפות, סולומון סובל מקרע בדרגה 1 או 2 בשריר בירך ימין. גם השוער לוקה לצריני נפצע באותו שריר, אך בדרגה קלה יותר. השניים כבר החלו בתהליך שיקום טיפולי תחת הצוות הרפואי של המועדון ויעברו בדיקות נוספות בימים הקרובים כדי לקבוע בצורה מדויקת יותר את מועד חזרתם.

בפיורנטינה ישנה דאגה מיוחדת סביב מצבו של סולומון. על פי ההערכות הראשוניות באיטליה, ההיעדרות עלולה להימשך מספר שבועות, כאשר בעיתון “טוטוספורט” אף נכתב בכותרת: "אוי, סולומון, הוא בחוץ לחודש". בעיתון מטורינו ניסו להעריך כי מדובר בהיעדרות של כחודש, בהתאם לחומרת הפגיעה.

מנור סולומון (IMAGO)

יפספס חודש?

לפי הדיווחים, סולומון צפוי להחמיץ את משחקי הליגה מול אודינזה, פארמה, קרמונזה ואינטר, וכן את צמד המשחקים בשמינית גמר הקונפרנס ליג מול ראקוב. מדובר במכה משמעותית למאמן פאולו ואנולי, במיוחד לאור היכולת הטובה שהציג הישראלי בשבועות האחרונים.

בינתיים, סולומון כבר החל בתוכנית השיקום והטיפול שלו. בתקשורת האיטלקית מציינים כי במשחק הקרוב מול אודינזה צפוי אלברט גודמונדסון לפתוח במקומו, לאחר שחזר מפציעה בקרסול.

ההערכות הסופיות לגבי משך ההיעדרות ייקבעו לאחר בדיקות נוספות, אך בשלב זה בפיורנטינה נערכים לאפשרות שסולומון ייעדר לתקופה ממושכת יחסית, בעיתוי רגיש במיוחד של העונה.