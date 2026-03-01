מוריניו: אם פרסטיאני אמר את זה, הוא גמר אצלי

לקראת משחקה של בנפיקה מול ז'יל ויסנטה, במסגרת המחזור ה־24 של הליגה הראשונה, מחר (שני) בשעה 20:15 בברסלוש, ז’וז’ה מוריניו התראיין במסיבת עיתונאים, אך כהרגלו, סיפק מספר ציטוטים מעניינים על כמה נושאים מרכזיים, הכוללים את פרשת ג’יאנלוקה פרסטיאני נגד ויניסיוס, מדוע צפה במשחק הגומלין באוטובוס וחזרה אפשרית לריאל מדריד.

הפורטוגלי הציב את עצמו במרכז הדיון בעקבות המחלוקת בין ג'יאנלוקה פרסטיאני לוויניסיוס. הוא הדגיש שלא רצה להגן אוטומטית על שחקנו ולא לתקוף את הברזילאי: “אני לא רוצה ללבוש לא את החולצה הלבנה של ריאל מדריד ולא את האדומה של בנפיקה”.

לעומת זאת, ה-’מיוחד’ נתן אזהרה ברורה וחדה לארגנטינאי: “אם יוכח שהשחקן שלי לא כיבד את העקרונות האלה, שהם שלי ושל בנפיקה, הקריירה שלו איתי מסתיימת”. המאמן הוסיף: “אם הוא אכן אשם, לא אסתכל עליו באותה צורה ואיתי זה נגמר”.

פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)

“אמרתי כבר בעבר שאפשר להגיד לא לפלורנטינו”

מוריניו הסביר גם מדוע צפה במשחק בברנבאו מתוך האוטובוס: “העובדה שלא דיברתי במסיבת עיתונאים היא משהו שאני עושה תמיד. אם זו הייתה הפעם הראשונה, אבל להישאר באוטובוס זה דבר נורמלי כי היו לי ארבעה מסכים וראיתי את המשחק בצורה שונה. בנוסף, מי יודע אם בעתיד זה לא יכול להיות כמו בענפים אחרים שבהם המאמן נמצא בעמדה שונה”.

פלורנטינו פרס (IMAGO)

בסיום הריאיון אקס ריאל נשאל גם על עתידו: “כשהם אמרו שהמשחק מול ריאל מדריד הוא הזדמנות עבורי לחזור, הם פספסו משהו חשוב. בחדר הזה אמרתי שאפשר להגיד לא לפלורנטינו פרס. אתם חושבים שהייתי אומר את זה אם הייתי רוצה לעזוב את בנפיקה כדי ללכת לריאל מדריד? אתם חושבים שאני טיפש?”.