יום ראשון, 01.03.2026 שעה 18:34
בוקסה בגמר מרידה: ניצחון היסטורי על טופ 10

כריסטינה בוקסה (28) העפילה לגמר טורניר מרידה WTA (גמר WTA 500 ראשון בקריירה), לאחר ניצחון על מדורגת 7 בעולם. היא תפגוש את פרך.

כריסטינה בוקשה חוגגת ניצחון (רויטרס)
כריסטינה בוקשה חוגגת ניצחון (רויטרס)

כריסטינה בוקסה הספרדייה בת ה-28 רשמה הלילה (שעון מקסיקו) את אחד ההישגים הגדולים בקריירה שלה, כשהעפילה לגמר טורניר מרידה מסבב ה-WTA 500. בוקסה, המדורגת 63 בעולם, הדהימה את יסמין פאוליני האיטלקייה, המדורגת שביעית בעולם והראשונה בטורניר, עם ניצחון משכנע 7-5, 6-4. זהו ניצחונה הראשון אי פעם על שחקנית המדורגת בעשירייה הראשונה בעולם, אחרי עשרה ניסיונות קודמים שהסתיימו בהפסדים.

הניצחון ההיסטורי של בוקסה הגיע לאחר שעה ו-32 דקות של טניס איכותי, והוא מבטיח לה זינוק לדירוג השיא בקריירה שלה – המקום ה-46 בעולם, מה שיהפוך אותה לטניסאית הספרדייה הבכירה בדירוג. בוקסה הגיעה למשחק בביטחון רב, לאחר שלא שמטה אפילו מערכה אחת לאורך כל הטורניר, והפגינה אופי חזק כששמרה על קור רוח גם ברגעים קריטיים. בסיום המשחק, היא הקדישה את הניצחון לאביה, איבן, שחגג יום הולדת, והגשימה לו את המתנה שהבטיחה – ניצחון על שחקנית טופ 10.

מגדלנה פרך חוגגת ניצחון. (רויטרס)מגדלנה פרך חוגגת ניצחון. (רויטרס)

עבור בוקסה, זהו גמר יחידות שני בקריירה שלה בסבב ה-WTA, והראשון ברמת WTA 500. גמר היחידות הקודם שלה היה באוקטובר האחרון, אז הפסידה לוויקטוריה מבקו הקנדית בגמר טורניר הונג קונג (WTA 250). בוקסה לא מסתפקת בכך והעפילה גם לגמר טורניר הזוגות במרידה, יחד עם שותפתה הסינית שיניו, שם יתמודדו על תואר כפול.

בגמר היחידות, תפגוש בוקסה את מגדלנה פרך הפולנייה (28), המדורגת 57 בעולם, שהעפילה לגמר לאחר ניצחון דרמטי על שוואי ז'אנג הסינית בתוצאה 6-2, 6-7(6), 6-3, במשחק שנמשך שעתיים ו-35 דקות. פרך הפגינה חוסן מנטלי יוצא דופן, במיוחד לאחר שהחמיצה ארבע נקודות משחק במערכה השנייה, אך הצליחה להתאושש ולנצח במערכה המכרעת. זהו גמר היחידות השלישי בקריירה של פרך, והשני שלה ברמת WTA 500 במקסיקו, לאחר שזכתה בתואר בגוודלחרה בשנת 2024.

מאזן הראש בראש בין בוקסה לפרך עומד על 2-1 לטובת הפולנייה, אך השתיים טרם נפגשו ברמה של הטורניר הראשי. הגמר במרידה מבטיח להיות קרב מרתק בין שתי שחקניות לא מדורגות, ששתיהן הפגינו יכולת מרשימה ואופי חזק לאורך הטורניר. עבור בוקסה, זוהי הזדמנות פז לזכות בתואר WTA 500 ראשון בקריירה ולהמשיך את הזינוק המטאורי שלה.

