מוקדמות מונדובאסקט - אירופה 24-25
260-1001קרואטיה1
264-911יוון2
271-931טורקיה3
262-831פורטוגל4
269-891גרמניה5
280-971צ'כיה6
263-791צרפת7
279-921אוקראינה8
278-901פולין9
264-741ספרד 10
278-861הולנד11
282-891הונגריה12
276-811איסלנד13
286-901סרביה14
293-941אסטוניה15
288-891ליטא16
194-931סלובניה17
189-881בריטניה18
190-861שוויץ19
181-761איטליה 20
189-821פינלנד21
186-781לטביה22
174-641דנמרק23
190-781אוסטריה24
192-791גאורגיה25
179-631בלגיה26
197-801שבדיה27
189-691ישראל28
183-621מונטנגרו29
193-711בוסניה30
191-641רומניה31
1100-601קפריסין32

האבטחה סביב משחק הנבחרת בקפריסין תתוגבר

עדיין לא ידוע מתי הנבחרת תחזור לישראל. אנשי הנבחרת לא שמעו את הירי שבוצע מאיראן לקפריסין, באיגוד עובדים כדי למצוא דרך להשיב את הסגל לארץ

נבחרת ישראל (IMAGO)
נבחרת ישראל (IMAGO)

נבחרת ישראל תפגוש הערב (ראשון, 19:00) את קפריסין בלימסול פחות מ-48 שעות לאחר הניצחון על הקבוצה הביתית במסגרת חלון הנבחרות השני של טורניר ההעפלה האירופי של אליפות העולם בכדורסל, שתיערך בקטאר ב-2027.

על רקע המצב בעקבות המלחמה עם איראן, האבטחה סביב הנבחרת תתוגבר על ידי המקומיים, כאשר עדיין לא ידוע כמה צופים צפויים להגיע למשחק בלימסול. אגב, אנשי הנבחרת לא שמעו היום את ירי הטילים שבוצע מאיראן לקפריסין, כאשר הטילים נחתו בים. רק לאחר מכן שמעו על כך בנבחרת.

הנבחרת תצליח לחזור לארץ?

הבעיה העיקרית מבחינתה של הנבחרת קשורה לא לעניינים שעל הפרקט, כי אם לדרך חזרה ארצה, כאשר כבר עכשיו מגיעה התובנה שהשחקנים לא יצליחו לחזור ארצה מחר כפי שתוכנן במקור, ובאיגוד ממשיכים לעבוד במטרה למצוא את הדרך להחזיר את השחקנים ואנשי הנבחרת חזרה לישראל, כאשר מחכים לעדכונים מהרשויות בישראל.

שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)שחקני נבחרת ישראל בכדורסל (IMAGO)

ברור לנבחרת כי גורמי הביטחון לא יאפשרו לה לחזור דרך עקבה. כמובן שבכל הנוגע לשחקני מכבי תל אביב, תמיר בלאט, רומן סורקין וגור לביא, הם צפויים לחבור לחבריהם לקבוצה לאחר המשחק, כאשר כזכור הצהובים עזבו את ישראל כבר ביום שישי.

כמו כן, מרסיו סנטוס המשיך ממונאקו לנבחרת ברזיל לחלון הנוכחי, ג׳יילן הורד המשיך לנבחרת צרפת, בלאט, סורקין ולביא טסו לקפריסין לנבחרת ושאר שחקני הסגל קיבלו חופשה עד ליום שני, דבר אשר נהוג עם חלונות הנבחרות.

