הפועל תרד לאילת, מחר למצרים ומשם לסרביה

במנהלת הליגה בכדורסל החליטו עם פתיחת המלחמה עם איראן אתמול (שבת) להוציא הסעה ולדאוג לכל זר שירצה להגיע לירדן. מי שבחרה שלא להשתמש בזה היא הפועל תל אביב, שרוצה עצמאית.

אז האדומים כעבור 24 שעות גיבשו מסלול וכבר היום הם ירדו בנחת למלון באילת כדי לשהות שם, כשאין ספק שבעיר הזו יש פחות אזעקות. התכנון הוא מחר לעשות מעבר למצרים, כאשר מטאבה יהיה ניתן לטוס מחר לבלגרד.

המטרה הגדולה בהפועל תל אביב, שם אופטימיים שזה יקרה, הוא אימון מלא של כולם מחר בערב בבלגרד, ולהתחיל את ההכנות לדרבי שאמור להתקיים שם ביום חמישי הקרוב. הקבוצה תשהה בסרביה עד למשחק נגד מכבי ת״א.

שחקני מכבי תל אביב והפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

במקביל, שחקני הנבחרת של הפועל תל אביב אמורים לטוס מקפריסין לבלגרד גם כן ולחבור, ואז שוב כאמור - המטרה היא אימון של כולם מחר בסרביה. לאחר הדרבי, במועדון יטוסו לסופיה ויעבירו שוב את בסיס הקבוצה לשם.

הבסיס של הפועל בבולגריה

בבולגריה הכל בגדול מוכן, כשאמנם כמובן עדיין יש לעשות קצת דברים באולם כדי לארח ביורוליג, אבל הפועל עדיין מחזיקה בדירות, רכבים והאדומים התכוננו מראש למצב שכזה. יש לקבוצה קצת זמן עד משחק הבית הבא, כאשר לפאריס אין תאריך, אז יש דרבי חוץ, ברצלונה חוץ ואז בולוניה בבית, ב-19 במרץ.