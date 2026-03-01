הרכבים וציונים



אייאקס מתארחת בשעה זו אצל זוולה במסגרת המחזור ה-25 בליגה ההולנדית, למשחק קריטי בצמרת ובתחתית גם יחד, כאשר אוסקר גלוך פותח ב-11 של פרד גרים. הקבוצה מאמסטרדם זקוקה לניצחון כדי לבסס את מעמדה במאבק על המקום השני, בעוד זוולה, המדורגת במקום ה-12, מנסה להתרחק מאזור הסכנה ולהבטיח עונה רגועה יותר.

אייאקס מגיעה אחרי 1:1 מול ניימכן, תוצאה שמנעה ממנה לצמצם את הפער מפיינורד, כאשר ההפרש מהקבוצה מרוטרדם עומד על 5 נקודות. במועדון יודעים שכל איבוד נקודות נוסף עלול לסבך את המאבק על הכרטיס לליגת האלופות, במיוחד כשמספר קבוצות דולקות מאחור. מנגד, זוולה נמצאת באזור שבין מרכז הטבלה לתחתית, ונאבקת לשמור על מרחק ביטחון מהקו האדום.

מבחינת כושר, אייאקס מציגה מגמת שיפור יחסית בשבועות האחרונים, אך עדיין סובלת מחוסר יציבות, בעיקר במשחקי הבית האחרונים שבהם התקשתה להכריע. זוולה מצדה הראתה עמידות במחזורים האחרונים, ואף נהנתה מתרומה התקפית משופרת במשחקיה האחרונים, מה שמקנה לה ביטחון לקראת המפגש מול אחת הקבוצות החזקות בליגה.

בשורה המשמעותית עבור אייאקס היא חזרתו של אוסקר גלוך להרכב הפותח. הקשר ההתקפי שב לקבל את המפתחות בחלק הקדמי, בתקווה להעניק יצירתיות וחדות מול הגנה שתנסה לצופף ולצאת למתפרצות. עבור אייאקס, שלוש נקודות עשויות להיות צעד חשוב בדרך להבטחת המקום השני, בעוד זוולה יודעת שנקודות מול יריבה כזו יכולות להיות שוות זהב במאבקי ההישרדות.