יום ראשון, 01.03.2026 שעה 17:09
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5130-3828אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4837-4728ליברפול5
4531-4827צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
3946-4428בורנמות'9
3741-3827פולהאם10
3734-2928סנדרלנד11
3642-4028ניוקאסל12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3147-3728לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

דקה 48: מנ. יונייטד - פאלאס 1:0

ליגה אנגלית, מחזור 28: האורחת עלתה ליתרון מוקדם, כשלאקרוי נגח לרשת מטעות של הגנת האדומים. במקביל: פולהאם - טוטנהאם 0:1, ברייטון - פורסט 1:2

|
קובי מאיינו בפעולה (רויטרס)
קובי מאיינו בפעולה (רויטרס)

המחזור ה-28 של הליגה האנגלית ממשיך בשעה זו כשאנחנו מקבלים מספר משחקים מסקרנים. במוקד, מנצ’סטר יונייטד מארחת את קריסטל פאלאס כשבמקביל, טוטנהאם מתארחת אצל פולהאם וברייטון פוגשת את נוטינגהאם פורסט.

מנצ’סטר יונייטד – קריסטל פאלאס 1:0

השדים האדומים אמנם כשלו מלרשום חמישה ניצחונות רצופים ולגרום לבחור הוויראלי ההוא להסתפר, אך זה לא משנה את העובדה שהכושר שלם מצוין, כשהם בלתי מנוצחים מאז הגעתו של מייקל קאריק על הקווים, כולל 0:1 על אברטון במחזור האחרון. בצד השני, הנשרים גם כן במומנטום לא רע, עם שלושה משחקים רצופים ללא הפסד בכל המסגרות.

דקה 4, שער! קריסטל פאלאס עלתה ל-0:1: ברנאן ג׳ונסון הגביה קרן, מאקסנס לאקרוי ברח ללני יורו ונגח לרשת.

שחקני קריסטל פאלאס חוגגים (רויטרס)שחקני קריסטל פאלאס חוגגים (רויטרס)

דקה 8 – מוניוז וסאר ביצעו פעולה יפה באגף בסיומה האחרון בעט מתך הרחבה, אך למאנס היה במקום והדף.

דקה 24 – לוק שואו נפצע ולא יכול היה להמשיך, מייקל קאריק נאלץ לבצע חילוף כפוי והכניס את נוסייר מאזרוואי.

בראיין אמבואמו ודאייצ׳י קאמאדה (רויטרס)בראיין אמבואמו ודאייצ׳י קאמאדה (רויטרס)

פולהאם – טוטנהאם 0:1

זה כאילו עובר מתחת לעיניהם של חובבי הכדורגל, אבל התרנגולים בסכנה ממשית לירידת ליגה. כשהיא רק 4 נקודות מעל הקו האדום ערב המחזור, לחבורה של איגור טודור ברור שאים להם מרווח לטעויות והנקודות הן קריטיות. מנגד, המארחת יושבת לה במרכז הטבלה ועדיין חולמת להצליח להשיג מקום באירופה בעונה הבאה.

דקה 7, שער! פולהאם עלתה ל-0:1: הארי ווילסון קיבל כדור ברחבה ושלח בעיטה חדה לרשת, השופט נקרא לוואר בטענה לספק עבירה במהלך, אך נשאר דבק בהחלטתו המקורית ואישר את השער.

הארי ווילסון מאושר (רויטרס)הארי ווילסון מאושר (רויטרס)

ברייטון – נוטינגהאם פורסט 1:2

קרב תחתית לוהט. מצד אחד, השחפים קטעו רצף שלילי ארוך במחזור האחרון עם ניצחון חוץ 0:2 מול ברנטפורט ומקווים להמשיך במומנטום, מהצד השני, האורחת שתי נקודות בלבד מעל הקו האדום וסופרת כבש שני הפסדים רצופים, כך שהיום יש לה הזדמנות לקחת נקודות קריטיות.

דקה 6, שער! ברייטון עלתה ל-0:1: פסקל גרוס מצא את דייגו גומס, האחרון שלח בעיטה חדה לפינה השמאלית מסף הרחבה וכבש.

שחקני ברייטון חוגגים (רויטרס)שחקני ברייטון חוגגים (רויטרס)

דקה 13, שער! נוטינגהאם פורסט איזנה ל-1:1: מורגן גיבס וויט קיבל כדור מז'סוס על סף הרחבה, עצר ושלח בעיטה אדירה אל הפינה הימנית ולרשת.

מורגן גיבס ווייט חוגג (רויטרס)מורגן גיבס ווייט חוגג (רויטרס)

דקה 15, שער! ברייטון עלתה ל-1:2: איזה קצב! דני וולבק קיבל את הכדור מגרוס ברחבה, הסתובב בנגיעה ושלח בעיטה מדויקת לפינה השמאלית.

שחקני ברייטון מאושרים (רויטרס)שחקני ברייטון מאושרים (רויטרס)
