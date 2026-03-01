הדרבי של ת"א ביורוליג יתקיים בבלגרד או יידחה

מכבי תל אביב אמורה לארח בחמישי הקרוב את הפועל את אביב ביורוליג, אך פתיחת המלחמה עם איראן בשבת לה קדמה הוצאת כלל זרי הקבוצה מהארץ יצרה מציאות חדשה, וביורוליג צריכה להתקבל החלטה באשר לדרך הפעולה שתינקט בנוגע למשחק מהמחזור ה-30.

כזכור, אתמול ביורוליג הודיעו על דחיית המשחק בין הפועל תל אביב לפאריס, משחק שגם כך היה למעשה משחק דחוי שבמקור היה חלק משבוע משחקים כפול.

קיום המשחק בבלגרד או דחייה

כרגע ישנן שתי אפשרויות מבחינתה של מחזיקת הגביע, הראשונה שהדרבי ישוחק כאמור ביום חמישי הקרוב רק על אדמת בלגרד והאפשרות השנייה היא שהמשחק יידחה.

ג'ונתן מוטלי (רועי כפיר)

כמו כן, הצהובים נמצאים בקשר רציף עם שחקני הקבוצה שנמצאים בדובאי וביניהם לוני ווקר וג׳ימי קלארק. כזכור, האיראנים תוקפים גם בדובאי ובמועדון עובדים על העברתם למדינה אחרת.

העובדה שהליגה המקומית נעצרה לחלוטין בינתיים ושעונת היורוליג נכנסה ליישורת האחרונה שלה יוצרות גם בעיה פוטנציאלית בלוח המשחקים בכל הנוגע למציאת תאריכים חלופיים למשחקים, כאשר נותרו בסך הכל תשעה מחזורים עד לסיום העונה.

כזכור, עודד קטש וחניכיו ניצחו בחמישי האחרון את מונאקו של ואסיליס ספאנוליס והם מדורגים במקום ה-13 בטבלה עם מאזן של 14 ניצחונות אל מול 15 הפסדים.