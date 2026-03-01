יום ראשון, 01.03.2026 שעה 17:06
כדורגל עולמי  >> מונדיאל 2026
מונדיאל 2026 26-27
 בית 1 
00-00מקסיקו1
00-00דר' אפריקה2
00-00דרום קוריאה3
 בית 2 
00-00קנדה1
00-00קטאר2
00-00שווייץ3
 בית 3 
00-00ברזיל1
00-00מרוקו2
00-00האיטי3
00-00סקוטלנד4
 בית 4 
00-00ארה"ב1
00-00פרגוואי2
00-00אוסטרליה3
 בית 5 
00-00גרמניה1
00-00קוראסאו2
00-00חוף השנהב3
00-00אקוואדור4
 בית 6 
00-00הולנד1
00-00יפן2
00-00טוניסיה3
 בית 7 
00-00בלגיה1
00-00מצרים2
00-00איראן3
00-00ניו-זילנד4
 בית 8 
00-00ספרד1
00-00קייפ ורדה2
00-00ערב הסעודית3
00-00אורוגוואי4
 ??? 9 
00-00צרפת1
00-00סנגל2
00-00נורבגיה3
 בית 10 
00-00ארגנטינה1
00-00אלג'יריה2
00-00אוסטריה3
00-00ירדן4
 בית 11 
00-00פורטוגל1
00-00אוזבקיסטן2
00-00קולומביה3
 בית 12 
00-00אנגליה1
00-00קרואטיה2
00-00גאנה3
00-00פנמה4

הנבחרת שמועמדת להחליף את איראן במונדיאל

ברקע האפשרות הגוברת שהאיראנים לא ישחקו בגביע העולם, איחוד האמירויות הוזכרה כאפשרות. וגם: המחלוקת שתיעלם מאירוע הגאווה וכל המשמעויות הרחבות

|
שחקני נבחרת איראן (IMAGO)
שחקני נבחרת איראן (IMAGO)

האפשרות שאיראן תפרוש ממונדיאל 2026 כבר אינה תרחיש תיאורתי בלבד. בעקבות התקיפות המתואמות של ארצות הברית וישראל באיראן, שהובילו למותו של המנהיג העליון עלי חמינאי והציתו מתקפות טילים באזור, השתתפותה של איראן בטורניר עומדת בספק. נשיא התאחדות הכדורגל האיראנית, מהדי טאג’, אף רמז כי הגעה לטורניר המתארח גם בארצות הברית עשויה להיות "לא מתאימה" בנסיבות הנוכחיות.

איראן כבר הבטיחה את מקומה בטורניר והוגרלה לבית 7 יחד עם מצרים, בלגיה וניו זילנד. התכנון המקורי כלל מחנה אימונים בטוסון, אריזונה, שני משחקים בשלב הבתים בלוס אנג’לס באצטדיון SoFi, ומשחק נוסף מול מצרים בסיאטל באצטדיון Lumen Field, משחק שכבר עורר מחלוקת.

אם איראן תחליט לפרוש, פיפ"א תידרש למנות מחליפה. לפי הדיווחים הקשורים למסלולי ההעפלה האסייתיים, איחוד האמירויות הוזכרה כאפשרות, אך טרם התקבלה החלטה רשמית. מהלך כזה ישנה את פני הבית כולו, ישפיע על תוכניות נסיעה, ביקוש לכרטיסים ושווקי שידור בתוך זמן קצר.

נבחרת איראן (IMAGO)נבחרת איראן (IMAGO)

סיאטל, לוס אנג’לס והמשמעויות הרחבות

המשחק המתוכנן של איראן מול מצרים ב-26 ביוני בסיאטל כבר עורר דיון ציבורי, לאחר שמארגנים מקומיים תיאמו את יום המשחק עם אירועי גאווה. איראן ומצרים, מדינות שבהן קיימים חוקים פליליים נגד הומוסקסואליות, הביעו הסתייגות. עיריית סיאטל הודיעה כי התוכניות יימשכו כרגיל, ופיפ"א עוקבת אחר ההתפתחויות. אם איראן תפרוש, המתח הספציפי סביב המשחק הזה ייעלם, אך החיכוך התרבותי הרחב יותר לא בהכרח.

בלוס אנג’לס, המשמעות עמוקה אף יותר. דרום קליפורניה מארחת את הקהילה האיראנית הגדולה ביותר מחוץ לאיראן, עם הערכות שנעות בין 130 אלף ל-220 אלף תושבים ממוצא איראני במטרופולין. עבור רבים מהם, הנבחרת הלאומית מייצגת זיכרון וזהות תרבותית, לא בהכרח את המשטר. "אם הם מבקיעים, אני מריע. אני לא מריע למשטר, אלא למקום שממנו המשפחה שלי באה", אמר איראני-אמריקאי דור שני.

שחקני איראן (IMAGO)שחקני איראן (IMAGO)

לכדורגל האיראני יש היסטוריה של מתיחות מול המדינה עצמה. הדוגמה הבולטת היא הניצחון 1:2 על ארצות הברית במונדיאל 1998 בליון, משחק שבו הוחלפו פרחים לפני שריקת הפתיחה וסיפק רגע נדיר של ריכוך דיפלומטי. כמעט 30 שנים לאחר מכן, ייתכן שאיראן כלל לא תדרוך על אדמת ארצות הברית.

פיפ"א מקווה שכל הנבחרות שהעפילו אכן ישתתפו ומדגישה את נושא הבטיחות, אך המציאות הפוליטית מורכבת יותר. עבור ההתאחדות האיראנית, שליחת נבחרת לארצות הברית לאחר עימות צבאי ישיר טומנת בחובה סיכון פנימי. עבור השחקנים עצמם, מדובר בדילמה אישית של נאמנות, פחד, משפחה ותדמית. מונדיאל 2026 שווק כסמל לאחדות בין גבולות, עם 48 נבחרות ו-3 מדינות מארחות, אך האחדות הזו תלויה בהשתתפות. אם איראן תופיע באצטדיון SoFi, זה יהיה אירוע רב-שכבתי ומורכב. אם לא, גם ההיעדרות תדבר בקול רם לא פחות.

