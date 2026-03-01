יום ראשון, 01.03.2026 שעה 11:39
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 26-27
 מזרח 
61-32ניו יורק רד בולס1
41-42נאשוויל2
32-42שיקאגו פייר3
31-22סינסינטי4
30-11די.סי. יונייטד5
11-11ניו יורק סיטי6
15-42קולומבוס קרו7
14-12שארלוט8
02-11אורלנדו סיטי9
01-01פילדלפיה יוניון10
03-01אינטר מיאמי11
06-22טורונטו12
05-12ניו אינגלנד רבולושן13
04-02אטלנטה יונייטד14
08-02מונטריאול15
 מערב 
60-52FC לוס אנג'לס1
60-52סן חוזה ארת'קווייקס2
60-42ונקובר ווייטקאפס3
41-42לוס אנג'לס גלאקסי4
42-32מינסוטה יונייטד5
42-32דאלאס6
30-51סן דייגו אפ.סי7
32-32סיאטל סאונדרס8
32-22ריאל סולט לייק9
32-22קולורדו ראפידס10
34-32פורטלנד טימברס11
33-22יוסטון דינמו12
12-21אוסטין13
11-11סנט לואיס סיטי14
15-22קנזס סיטי15

טוקלומטי ושארלוט הובסו 3:0 על ידי הגלאקסי

החלוץ שיחק 78 דקות לפני שהוחלף, קבוצתו ספגה שלישייה ב-13 הדקות הראשונות ועדיין בלי ניצחון מתחילת העונה. עבדה לא שותף, כמו גם בנימין בדאלאס

|
עידן טוקלומטי (IMAGO)
עידן טוקלומטי (IMAGO)

עידן טוקלומטי ושארלוט ספגו לפנות בוקר (ראשון) תבוסה 3:0 מול לוס אנג’לס גלאקסי ב-MLS. החלוץ פתח בהרכב האורחים, ספג כרטיס צהוב בדקה ה-43 ולבסוף הוחלף בדקה ה-78 במשחק שבו שארלוט הסתבכה כבר ברבע השעה הראשונה.

לוקאס סנאבריה העלה את הגלאקסי ליתרון מוקדם בדקה השמינית וז’ואאו קלאוס הוסיף צמד בזק תוך שתי דקות (11 ו-13), וכך שארלוט פיגרה 3:0 תוך פחות מרבע שעה. ליאל עבדה ישב על הספסל ולא שותף.

בעקבות התוצאה, שארלוט עדיין בלי ניצחון אחרי שני המחזורים הראשונים ב-MLS. זאת אחרי שבמחזור הפתיחה היא נפרדה מסנט לואיס ב-1:1.

גם בנימין לא שיחק

ישראלי נוסף שלא שותף ב-MLS הוא רן בנימין. הקשר ישב על הספסל של דאלאס לאורך כל 90 הדקות במשחק הביתי מול נאשוויל, שהסתיים ב-0:0.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */