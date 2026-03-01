יום ראשון, 01.03.2026 שעה 11:15
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

למרות המצב: הזרים של בית"ר לא ממהרים לעזוב

איך עברה האזעקה הראשונה, התדרוך שקיבלו הזרים והקשר עם המשפחות בחו"ל. במועדון גם הכינו תוכנית אימונים אישית עד שיתבהר מתי יחזרו להתאמן ביחד

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (מרטין גוטדאמק)

אחרי פרוץ המלחמה אתמול (שבת) בבוקר, במהלך כל השבת אנשי בית"ר ירושלים היו בקשר עם הזרים של הקבוצה כדי לוודא שהכול בסדר איתם. נכון לבוקר יום ראשון, אף אחד מהשחקנים הזרים לא ביקש לעזוב את הארץ.

השחקנים נמצאים בקשר עם המשפחות שלהם בחו"ל ועוקבים אחרי ההתפתחויות גם דרך קבוצת הוואטסאפ הקבוצתית וגם באמצעות כלי התקשורת. "הזרים בסדר גמור, הם בבית ויודעים שכל מה שהם יצטרכו, יש להם למי לפנות", אומרים בבית וגן.

כזכור, פתיחת המלחמה תפסה את שחקני בית"ר במלון בירושלים כחלק מההכנות למשחק מול טבריה שלא נערך. עם פרוץ המלחמה והאזעקה הראשונה בשבת בבוקר, כל הזרים של הקבוצה קיבלו תדרוך לגבי המצב ושידרו ביטחון ורוגע בתוך המועדון.

אזרחים תופסים מחסה בירושלים (IMAGO)אזרחים תופסים מחסה בירושלים (IMAGO)

התוכנית להמשך

במקביל, במועדון כבר נערכו למצב והכינו תוכנית אימונים אישית לשחקנים לימים הקרובים. הסיבה לכך היא שעדיין לא ברור מתי יהיה אפשר לחזור להתאמן יחד, זאת בהתאם להנחיות פיקוד העורף וההתפתחויות במצב הביטחוני.






