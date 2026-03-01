באמצע תחרות באוזבקיסטן: נבחרת הג'ודו עזבה

מבצע שאגת הארי מבטל הופעות של ספורטאים ישראלים. ממש באמצע התחרות באוזבקיסטן, נבחרת ישראל בג׳ודו הפסיקה להתחרות ועזבה את המדינה ליעד אחר - וזאת בעקבות המלחמה מול איראן והחשש לביטחונם של הנציגים הישראלים.

לפנות בוקר (ראשון) הנבחרת הישראלית לא התייצבה להמשך הקרבות בגראנד סלאם טשקנט, בו הייתה אמורה להופיע גם סגנית האלופה האולימפית רז הרשקו, בין היתר. אלא שכל שמות הספורטאים הישראלים נמחקו מהתחרות הבוקר ועזבו את טשקנט בהוראת שב״כ.

הסכנה הביטחונית גרמה לפינוי הנבחרת

נבחרת ישראל פונתה מאוזבקיסטן בעקבות המצב הביטחוני, כך שהועברה למדינה אחרת בהוראת כוחות הביטחון הישראלים, כל זאת בשל המצב הביטחוני והמלחמה מול איראן, שם חוסל המנהיג העליון האייתוללה עלי חמינאי על ידי צה״ל בפתיחת מבצע שאגת הארי.

רז הרשקו (איגוד הג'ודו)

בימים האחרונים המל”ל פרסם אזהרת מסע לאוזבקיסטן בשל רמת איום בינונית והמליץ להימנע מנסיעות שאינן חיוניות למדינה, שיש לה גבול משותף עם אפגניסטן והיא לא רחוקה מאיראן גיאוגרפית. כפי הנראה בעקבות זאת הוחלט להודיע לנבחרת ישראל בג׳ודו לעזוב את המדינה תוך כדי התחרות.

הבוקר משרד התרבות והספורט קיים הערכת מצב מול בכירי הספורט הישראלי, בניסיון למפות היכן נמצאות כל המשלחות ברחבי העולם, ולהבין מי מבין הספורטאים צריך לחזור ארצה או לצאת לחו”ל, במטרה להכין רשימה מסודרת של ספורטאים לחילוץ או לדאוג להוצאת משלחות בהמשך דרך רשות שדות התעופה לכשזה יתאפשר בימים הקרובים.