יום ראשון, 01.03.2026 שעה 11:13
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
 בית עליון 
732508-310637עירוני ר"ג
572541-265237הפועל ראשל"צ
562199-250134מכבי בנות אשדוד
492586-251235מכבי חיפה
472410-240631אליצור רמלה
 בית תחתון 
542646-267637 מכבי כרמיאל בית הכרם
532887-280737אליצור חולון
522736-251236בנות פ"ת
512568-256337הפועל לב י-ם
393141-248737הפועל ב"ש/דימונה

סרט מלחמה: התיעודים של כוכבת הפועל לב י-ם

דסטיני ליטלטון, שחקנית הקבוצה מהבירה ונבחרת ארה"ב לשעבר הפכה לוויראלית בכל העולם בעקבות סרטונים שפרסמה באינסטגרם על החיים בצל האזעקות בארץ

|
דסטיני ליטלטון (צילום מסך)
דסטיני ליטלטון (צילום מסך)

המלחמה של ישראל וארצות הברית נגד איראן תופסת כותרות ראשיות בכל העולם גם היום (ראשון), כשגם אנשים מעולם הספורט עושים זאת. תשאלו את דסיטיני ליטלטון, שחקנית הפועל לב ירושלים בכדורסל, שנמצאת בארץ ותיעודים שלה חווה את המתרחש באינסטגרם צברו מיליוני צפיות מסביב לגלובוס.

שחקנית הפועל י-ם הייתה אמורה לעזוב את הקבוצה בקרוב, אך היא כמו לא מעטים נקלעה לאירוע המתגלגל בין המדינות, כשהיא פתחה את המצלמה ושיתפה את עוקביה באיך היא עוברת מהעיניים שלה, את האזעקות והחיים בימים אלה.

באחד הסרטונים, שחקנית נבחרת ארה”ב לשעבר מספרת: יש אזעקות כבר בפעם השנייה היום, כרגע אני בדרכי למקלט. בגלל שזה יום שבת אין אנשים רבים בחוץ, אבל זו הסיטואציה. אשאיר אתכם מעודכנים”. בעוד “ריל” באינסטגרם אמרה: “ראיתם את זה? משהו עף שם אבל אני לא מצליחה לראות בגלל העננים”.

החיפוש אחרי מרחב מוגן

בעוד וידאו היא מתעדת כניסה למרחב מוגן: “שמעתי כרגע מספר קולות של פיצוצים, אני מנסה להישאר רגועה. אני מנסה למצוא מרחב מוגן”. בנוסף, דסטיני שיתפה כי היא עוברת להתגורר עם חברה לקבוצה בהפועל לב י-ם בגלל שיש אצלה מקלט.

הסרטונים האלה של כוכבת הקבוצה מהבירה תופסים תאוצה ב-24 השעות האחרונות בכל העולם ובדגש על ארצות הברית, כשהם כבר הגיעו לגופי התקשורת הנרחבים במדינה, כולל רשת ‘פוקס ניוז’ ואף ‘ESPN’.

