ברקע הפציעה: מחלוקת חדשה בין אמבפה לריאל

קיליאן אמבפה הוא יותר מתמיד נושא לשיחה בריאל מדריד. ההופעות האחרונות שלו לא עמדו בציפיות ממי שנחשב לשחקן ברמה שלו, וחלק מאוהדי ריאל אף ביקרו את החלוץ, עד כדי כך שלא הבינו מדוע אלברו ארבלואה לא החליף אותו מול אוססונה.

מה שברור הוא שאמבפה פצוע. ריאל מדריד לא קבעה מועד חזרה ורק מדברת על התחושות שלו, אף שבתקשורת בספרד דווח כי הוא לא ישוב לשחק עד לגומלין שמינית גמר ליגת האלופות מול מנצ'סטר סיטי ב-17 במרץ. במקביל, השחקן מחפש חוות דעת רפואיות נוספות כדי למצוא פתרון לבעיה בברך. במועדון כל העיניים נשואות לצוות הרפואי ומנסים להבין בדיוק מה קרה.

אמבפה נפצע ב-7 בדצמבר מול סלטה ויגו. נקע בברך אילץ אותו לעצור, אם כי רק למשחק אחד, מול מנצ'סטר סיטי. הוא חזר לשחק, כשהמטרה הייתה לעקוף את שיא השערים של כריסטיאנו רונאלדו בשנה פורה במיוחד, ואז נאלץ לעצור שוב. את 2026 הוא פתח מבלי לשחק וחזר רק ב-14 בינואר. מאז הוא לא עצר, עד עכשיו.

ממוקד יותר במונדיאל מאשר בריאל?

אמבפה נאלץ להפסיק להתאמן כדי להתאושש מהפציעה בברך. הוא שלל ניתוח משום שהמונדיאל מעבר לפינה, ובקרב חלק מהגורמים במועדון סבורים כי החלוץ ממוקד יותר בטורניר מאשר בריאל מדריד. אמבפה מצידו ממשיך לחפש פתרון לבעיות בברך, שגרמו ל”בלבול ואי נוחות” בריאל מדריד.

לאחר אותה מחלוקת הגיע המסתורין סביב הברך שלו. ביום שלישי האחרון אמר ארבלואה כי הוא כשיר לשחק, ובאותו אחר הצהריים נחשף ב’לאקיפ’ כי אמבפה יחמיץ את המשחק למחרת מול בנפיקה ליסבון. ההיעדרות אושרה ביום שלאחר מכן כשארבלואה פרסם את הסגל למשחק מול הפורטוגלים, ואמבפה לא נכלל בו.

כאן החל הבלבול והמסתורין סביב פציעתו של הצרפתי. ראשית, ההדלפות בצרפת לא התקבלו היטב במועדון, ולאחר מכן דבריו של ארבלואה לפני ואחרי המשחק רמזו כי לא מדובר רק באי נוחות, אלא בפציעה של ממש, פציעה שלגביה, כך השתמע, גם ארבלואה עצמו לא היה בטוח לחלוטין. לפחות כך עלה מההתבטאויות שלו לתקשורת.