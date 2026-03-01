השחקנים קיבלו תוכנית אישית, שיחות עם הזרים

במכבי חיפה מחכים להבין לאיזו מערכה המדינה נכנסת, על מנת לכלכל את הצעדים לקראת המשך הפעילות. נכון לעכשיו האימונים מן הסתם הופסקו והשחקנים קיבלו ממאמן הכושר דרור שמשון תוכנית אימונים אישית, כל אחד לפי מצבו. מדובר בתוכנית ליומיים-שלושה הקרובים.

במקביל, מתקיימות שיחות עם השחקנים הזרים בשל המצב ולפי שעה אף אחד מהזרים, להבדיל מזרים אחרים בקבוצות שונות, לא ביקש לעזוב את הארץ. מי שיכול היה להרוויח עוד כמה ימי התאוששות בעקבות דלקת בברכו הוא יילה בטאיי, שהיה בספק למשחק מול הפועל תל אביב.

הערכה: בכר ימשיך

בסוגיית המאמן ברק בכר, הרי שבמכבי חיפה יחכו להודעה הרשמית של הנשיא יעקב שחר, שעל פי כל ההערכות יחליט להמשיך עם בכר לקדנציה נוספת. בחיפה לא מסתירים את הרצון להגיע לאירופה דרך הליגה או הגביע על מנת שניתן יהיה להעמיד סגל רחב בשתי המסגרות, ובכך להמשיך ולתת קרדיט לרשימה ארוכה של שחקנים צעירים שקיבלו, וימשיכו בתקופתו של בכר, לקבל במה.