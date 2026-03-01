יום ראשון, 01.03.2026 שעה 19:14
יום ראשון, 01/03/2026, 18:30אצטדיון האמירויותליגה אנגלית - מחזור 28
צ'לסי
דקה 44
1 0
שופט: דארן אינגלנד
ארסנל
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5138-5028מנצ'סטר יונייטד3
5130-3828אסטון וילה4
4837-4728ליברפול5
4531-4827צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
4042-4028פולהאם9
3946-4428בורנמות'10
3735-3828ברייטון11
3734-2928סנדרלנד12
3642-4028ניוקאסל13
3534-3028קריסטל פאלאס14
3147-3728לידס15
2943-3828טוטנהאם16
2741-2628נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20
מערכת ONE | 01/03/2026 18:30
הרכבים וציונים
 
 
דקלאן רייס וקול פאלמר במאבק על הכדור (רויטרס)
דקלאן רייס וקול פאלמר במאבק על הכדור (רויטרס)

בזמן שהכדורגל שלנו נעצר זמנית, ברחבי העולם ממשיכים לשחק, וכך גם באנגליה, שם אנחנו מקבלים דרבי לונדוני לוהט שקורה בשעה זו במסגרת המחזור ה-28. מצד אחד עומדת ארסנל, מוליכת הטבלה שחייבת את 3 הנקודות כדי לשמור על מרווח ביטחון ממנצ’סטר סיטי. מהצד השני יש את צ’לסי, שרוצה להמשיך להילחם על מקום בליגת האלופות בעונה הבאה.

אחרי שהתותחנים נראו יציבים בפסגה לאורך העונה, הם הצליחו להסתבך והפער מסיטי כרגע עומד על 2 נקודות בלבד. החבורה של מיקל ארטטה מגיעה במומנטום חיובי אחרי ניצחון גדול בדרבי לונדוני אחר, זה של החלק הצפוני בעיר, עם 1:4 מול טוטנהאם.

בצד השני של המתרס, אם בשלב מוקדם יותר של העונה חשבנו שהבלוז יכולים להיות במאבק האליפות, הם כבר רחוקים משם מאוד והדאגה העיקרית שלהם היא שריון מקום בליגת האלופות בעונה הבאה, כשהם מסתכלת על חמש קבוצות שנמצאות מעליהם ערב המשחק.

הדרבי של לונדון הוא תמיד קרב ענק ויודע לספק את הסחורה. הקבוצות נפגשו מודם יותר העונה בסטמפורד ברידג’, אז זה נגמר ב-1:1 מרתק. מאז, ההתמודדות התרחשה עוד פעמיים בחצי גמר גביע הליגה, שם ארסנל עשתה את העבודה בשני המשחקים והעפילה לגמר.

מחצית ראשונה
קול פאלמר מתוסכל (רויטרס)קול פאלמר מתוסכל (רויטרס)
גבריאל מחזיק את ז'ואאו פדרו, שחקני ארסנל לא נותנים ליריבה לנשום (רויטרס)גבריאל מחזיק את ז'ואאו פדרו, שחקני ארסנל לא נותנים ליריבה לנשום (רויטרס)
  • '30
  • אחר
  • למרות שער היתרון ארסנל המשיכה לדחוף קדימה ולשחק באינטנסיביות גבוהה, אך לא ניצלה את זה כדי להגיע למצבים. צ'לסי מתקשה לעמוד בקצב
אנצו פרננדס עצבני אחרי השער (רויטרס)אנצו פרננדס עצבני אחרי השער (רויטרס)
שחקני ארסנל מחבקים את כובש שער היתרון, סאליבה (רויטרס)שחקני ארסנל מחבקים את כובש שער היתרון, סאליבה (רויטרס)
שחקני ארסנל נהנים (רויטרס)שחקני ארסנל נהנים (רויטרס)
וויליאם סאליבה רץ לחגוג עם שחקני ארסנל (רויטרס)וויליאם סאליבה רץ לחגוג עם שחקני ארסנל (רויטרס)
וויליאם סאליבה נוגח לרשת (רויטרס)וויליאם סאליבה נוגח לרשת (רויטרס)
גבריאל מעביר את הרוחב (רויטרס)גבריאל מעביר את הרוחב (רויטרס)
  • '21
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ל-0:1: באופן לא מפתיע בכלל, שער היתרון של התותחנים הגיע מקרן. הרמה של בוקאיו סאקה מצאה את גבריאל בפינה הרחוקה, הוא נגח למרכז הרחבה ו-וויליאם סאליבה הסיט בנגיחה משלו אל הרשת
אברצ'י אזה מנסה מהחצי (רויטרס)אברצ'י אזה מנסה מהחצי (רויטרס)
  • '15
  • החמצה
  • אברצ'י אזה קיבל כדור בהתקפת מעבר ומהחצי ניסה להפתיע את סאנצ'ס שעמד מחוץ לשער, הכדור עבר מעליו, אך השוער הגיב בזמן והצליח להתמקם מחדש ולקלוט את הכדור
פדרו נטו ופיירו הינקאפי, קצב גבוה בפתיחה (רויטרס)פדרו נטו ופיירו הינקאפי, קצב גבוה בפתיחה (רויטרס)
  • '10
  • החמצה
  • הזדמנות אמיתית ראשונה במשחק. כדור חופשי של פדרו נטו הגיע לממאדו סאר שנותר לבד על קו החמש, אך הוא הניח את הגוף בצורה לא טובה ובעט ברשלנות החוצה
  • '5
  • החמצה
  • צ'לסי הניעה כדור וסאנצ'ס השוער בטעות גדולה כמעט ואיבד אותו ליוקרש שכבר הגיע, הכדור התגלגל לעבר אזה על סף הרחבה, אך ברגע האחרון סאנצ'ס הצליח להגיע ולהרחיק מהאיזור המסוכן
ז'ואאו פדרו (רויטרס)ז'ואאו פדרו (רויטרס)
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט הראשי, דארן אינגלנד, הוציא את ההתמודדות לדרך!
שחקני צ'לסי (רויטרס)שחקני צ'לסי (רויטרס)
שחקני ארסנל (רויטרס)שחקני ארסנל (רויטרס)
קול פאלמר בהכנות אחרונות (רויטרס)קול פאלמר בהכנות אחרונות (רויטרס)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד