מערכת ONE
|
01/03/2026 21:45
מאנו קונה ופרנסיסקו קונסייסאו נלחמים על כל כדור (רויטרס)
הכדורגל שלנו כרגע מושבת, אבל הליגות ברחבי אירופה ממשיכות לצבור תאוצה ולהגיע לרגעים המכריעים, וכך גם קורה בשעה זו בסרייה א’, שם רומא מארחת את יובנטוס למשחק פיקנטי, שכולו על טהרת ניסיון הבטחת מקום שמוביל לליגת האלופות בעונה הבאה.
הקבוצה מהבירה מגיעה להתמודדות במומנטום לא רע בכלל, אחרי שלא הפסידה בשלושת משחקיה האחרונים, כולל 0:3 מוחץ בבית נגד קרמונזה במחזור האחרון. המארחת הערב יודעת שהיא משחקת נגד יריבה ישירה על הכרטיס לצ’מפיונס והיא תעשה הכל כדי להשאיר את 3 הנקודות אצלה.
מהצד השני של המתרס, הגברת הזקנה נמצאת 4 נקודות בלבד מתחת לג’יאלורוסי, אך היא מגיעה במומנטום הפוך לגמרי, כשהיא הייתה עם חמישה משחקים רצופים ללא ניצחון בכל המסגרות, וניצחה דווקא כשזה לא הספיק עם ההופעה ב-2:3 מול גלאטסראיי ועדיין עפה מליגת האלופות בעקבות התבוסה שנחלה בטורקיה.
כמובן שמשחקים רבים התרחשו בין האימפריות מאיטליה, ובזמן האחרון הם אף חד צדדיים. מוקדם יותר העונה, יובנטוס גברה 1:2 על רומא, כשהניצחון האחרון של הקבוצה מהבירה על זאת מטורינו, היה אי שם בעונת 2022/23.
מחצית ראשונה
-
'40
- שער! רומא עלתה ל-0:1: אחרי שתי טעויות, הפעם השלישית כבר עלתה לפרין בגול. כדור ארוך נוסף של השוער מצא דווקא את הקישור של המארחת, כשניקולו פיסילי שלח באגף את ווסליי והאחרון התקדם עד לקצה הרחבה, שם סובב באמנות אל הרשת של שוער הביאנקונרי
-
'35
- אחרי שמקני פספס בצד אחד, נגיחה של בריאן כריסטנטה הלכה החוצה בצד השני. הקשר התרומם ראשון ברחבת יובה להגבהה של דווין רנץ' אבל שלח את הניסיון שלו מעט מעל המסגרת
-
'33
- המצב הכי טוב של הגברת הזקנה הגיע אחרי קצת יותר מחצי שעה, כשצ'יקו קונסייסאו מסר אחורה לקאלולו, שבנגיעה הגביה לרחבה שם המתין ווסטון מקני. האמריקאי ברח לניקולו פיסילי, התרומם ונגח כדור ששרק ליד הקורה של מילה סבילאר
-
'27
- ווסליי עצר ניסיון מתפרצת של ווסטון מקני וספג את הכרטיס הצהוב הראשון במשחק. המגן יחמיץ את המשחק הבא של רומא נגד גנואה
-
'24
- החמצה גדולה, הצלה ענקית! חילופי מסירות יפים של הג'יאלורוסי הסתיימו בהורדת כדור של ג'יאנלוקה מנצ'יני לדונייל מאלן. האחרון הצליח לברוח מברמר וממרחק קצר בעט בעוצמה לפינה הקרובה, שם שלח את גופו פרין כדי למנוע יתרון לזאבים
-
'12
- חטיפת כדור של ג'ונתן דייויד הובילה להתקפה מהירה מצד קנאן יילדיז שפרץ עד לסף הרחבה ומשם ניסה לבעוט, אבל הרגל שלו עדיין לא התאפסה כשהכוכב הטורקי שלח את ההזדמנות החוצה
-
'10
- פייר קאלולו דהר קדימה באין מפריע ולבסוף הסתבך מעט עם הכדור ולכן מסר אחורה, שם המתין פרנסיסקו קונסייסאו, שביומרנות שלח בעיטה מרחוק הרחק החוצה
-
'3
- כבר אחרי שלוש דקות, החמצה גדולה של לורנצו פלגריני! מאתיה פרין שלח כדור שהגיע דווקא לניקולו פיסילי. האחרון סובב לשער אבל השוער הדף בצורה לא טובה והריבאונד נחת על רגלי פלגריני, שמקרוב שלח את הכדור אל מעל השער
-
'1
- השופט סימונה סוצה הוציא את קרב הענקיות לדרך! מעבר למאבק על מקום לליגת האלופות, זה גם משחק על יוקרה. מי תזכה בכל הקופה, רומא או יובנטוס?