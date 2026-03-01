רבע 1, 02:57: קפריסין - ישראל 18:10

נבחרת ישראל ממשיכה לחלום על העפלה לגביע העולם ב-2027, כשהיא מתארחת בשעה זו אצל קפריסין, יומיים אחרי שהביסה אותה במשחק “בית” שהתרחש באי השכן. זה היה הניצחון הראשון של החבורה של אריאל בית הלחמי בקמפיין אחרי שני הפסדים, וכעת היא רוצה להשלים עוד אחד כזה.

אז כאמור, הנבחרת נשמה לרווחה ביום שישי, אחרי שהשיגה ניצחון ראשון וגדול בקמפיין, עם 54:94 מוחץ על הקפריסאים. הבדלי הרמות היו ברורים מהרגע הראשון, כשהיא הצליחה לחסל את המשחק עוד במחצית הראשונה שלו.

לפני כן, ישראל הפסידה בשני המשחקים הראשונים בקמפיין כאמור, גם לנבחרת גרמניה וגם לנבחרת קרואטיה. בשביל לעבור לסיבוב השני במוקדמות, ישראל צריכה לסיים באחד משלושת המקומות הראשונים בבית, וניצחון נוסף הערב יהיה צעד חשוב לכך.

סגל הנבחרת למשחק נגד קפריסין: תמיר בלאט, נועם יעקב, אדם אריאל, קאדין קרינגטון, רז אדם, חואקין שוכמן, גיא פלטין, נתנאל ארצי, גור לביא, אילי דולינסקי, רומן סורקין ועידן זלמנסון.

