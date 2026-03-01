יום ראשון, 01.03.2026 שעה 11:13
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
6530-7325פ.ס.וו. איינדהובן1
4833-5524פיינורד2
4331-4724אייאקס3
4343-6125ניימיכן4
3938-4224אלקמאר5
3826-3924טוונטה אנסחדה6
3742-3225ספרטה רוטרדם7
3443-4225הירנביין8
3245-3925פורטונה סיטארד9
3131-3624אוטרכט10
3132-3124כרונינגן11
2750-3424זוולה12
2639-3724גו אהד איגלס13
2641-2624אקסלסיור רוטרדם14
2439-2624וולנדם15
2239-2525נאק ברדה16
2141-3125טלסטאר17
1765-3225הראקלס אלמלו18

המהלך של ג'ורדי קרויף, שעלול לפגוע בגלוך

תחרות ישירה עם הישראלי על העמדה בקישור. בספרד ובהולנד מדווחים: אייאקס מעוניינת באקס ריאל סרחיו אריבאס, שמשחק באלמריה ומחירו 20 מיליון אירו

|
גלוך ואריבאס (IMAGO)
גלוך ואריבאס (IMAGO)

אייאקס בוחנת מהלך שעשוי לטלטל את הקיץ שלה, ואולי גם להשפיע ישירות על מעמדו של אוסקר גלוך. בתקשורת הספרדית דווח כי ג'ורדי קרויף סימן את הקשר ההתקפי של אלמריה, סרחיו אריבאס, אקס ריאל מדריד, כאחד היעדים המרכזיים לחיזוק.

על פי הדיווח ב’אס’, אלמריה דורשת לא פחות מ-20 מיליון אירו עבור השחקן בקיץ הקרוב. הסיבה ברורה, חצי מסכום המכירה אמור לעבור לריאל מדריד, שמכרה את אריבאס ב-2023 תמורת 6 מיליון אירו ושמרה לעצמה אחוזים ממכירה עתידית.

בשל כך, מעבר בתוך ספרד אינו נראה ריאלי, אך מועדון זר עשוי לעמוד בדרישה. באריבאס רואים מועמד בולט לתואר שחקן העונה בליגה השנייה, ובספרד אף נכתב כי עונה כזו יכולה להיות המפתח למעבר למועדון פאר אירופי כמו אייאקס, אלופת אירופה 4 פעמים.

סרחיו אריבאס ופרלאן מנדי (רויטרס)סרחיו אריבאס ופרלאן מנדי (רויטרס)

השקעה יקרה, תחרות ישירה לגלוך

מבחינה מקצועית, אריבאס נמצא בעונת פריצה. אחרי 9 שערים ו-5 בישולים בעונתו הראשונה באלמריה ו-9 שערים ו-4 בישולים בעונה שלאחר מכן, העונה הוא כבר עומד על 15 שערים ו-7 בישולים ב-29 משחקים. הוא משחק בעיקר באגף ימין או כקשר התקפי שמגיע מהקו, תפקידים שבהם פועלים גם אוסקר גלוך וריאנה בונידה, ולעיתים גם סטיבן ברחהאוס.

הנתונים המתקדמים מחזקים את המגמה, אריבאס מדורג כאחד הקשרים ההתקפיים הבולטים בליגה השנייה בספרד. למרות ששווי השוק המוערך שלו עומד על כ-8.7 מיליון אירו, הדרישה של 20 מיליון אירו מחייבת את אייאקס לשלם פרמיה של יותר מ-11 מיליון מעל הערכת השווי. חוזהו של אריבאס תקף עד קיץ 2029, מה שמחזק את עמדת המיקוח של אלמריה.

השאלה הגדולה היא האם אייאקס צריכה להשקיע סכום כזה בעמדה שבה כבר יש לה עומק, בזמן שהקבוצה זקוקה בדחיפות לקשר אחורי טבעי. הגעתו של אריבאס עשויה לדחוק את גלוך או לכל הפחות להגביר משמעותית את התחרות על דקות המשחק. מדובר במהלך עם פוטנציאל מקצועי ברור, אך גם בסיכון לא מבוטל, הן כלכלי והן מבחינת איזון הסגל.

