יום ראשון, 01.03.2026 שעה 11:14
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6121-5628ארסנל1
5925-5728מנצ'סטר סיטי2
5130-3828אסטון וילה3
4837-4827מנצ'סטר יונייטד4
4837-4728ליברפול5
4531-4827צ'לסי6
4340-4428ברנטפורד7
4033-3228אברטון8
3946-4428בורנמות'9
3741-3827פולהאם10
3734-2928סנדרלנד11
3642-4028ניוקאסל12
3532-2927קריסטל פאלאס13
3434-3627ברייטון14
3147-3728לידס15
2941-3727טוטנהאם16
2739-2527נוטינגהאם פורסט17
2554-3428ווסטהאם18
1956-3228ברנלי19
1351-2029וולבס20

סונס שיתף: תקוע באש הצולבת בין ישראל ואיראן

אגדת ליברפול, שאף חלק חדר הלבשה עם אבי כהן, פרסם סרטון באינסטגרם בו סיפר שהוא תקוע באבו דאבי: "אנחנו שומעים פיצוצים חזקים, אלו טילי יירוט"

|
גרהאם סונס (רויטרס)
גרהאם סונס (רויטרס)

המלחמה בין איראן, ישראל וארצות הברית תופסת כותרות בכל העולם, וכך גם בספורט, כשמספרים רבות ב-24 השעות האחרונות על קבוצות ושחקנים שמושפעים ממה שקורה ברחבי המזרח התיכון. אחד מהם, הוא גרהאם סונס, אגדת ליברפול.

שחקן העבר של המרסיסייד, ששיתף פעולה עם אבי כהן, נמצא באבו דאבי וכרגע הוא בין אלפי האנשים שתקועים שם בשל ביטולי הטיסות בעקבות המצב. בסרטון שפרסם באינסטגרם, הוא שיתף את העוקבים שלו: “כרגע אני במזרח התיכון, אתן לכם הצצה מהירה למקום שאני נמצא”.

סונס סיפר בסרטון: “ובכן, אני בשדה התעופה הזה, ואנחנו שומעים פיצוצים די חזקים, ואלה טילי יירוט שמפילים טילים שנורים לעבר בסיס אמריקאי כלשהו”, כשהוא מביע חמלה במילותיו לכל מי ש: “נתקע באש הצולבת בין איראן וישראל”.

