המטרה במנהלת: לסיים את העונה על המגרש

המלחמה מול איראן והסלמת המצב הביטחוני הביאו, באופן טבעי, לעצירה מוחלטת של הכדורגל הישראלי. בעוד שכרגע הראש של כולם נמצא במצב הביטחוני ולא על כר הדשא, במנהלת ליגות הכדורגל כבר עמלים על "היום שאחרי" ומגבשים תוכנית סדורה שמטרתה העליונה ברורה: לסיים את העונה באופן ספורטיבי ולקיים את כל המשחקים שנותרו.

השלב הראשון: חזרה תחת מגבלות מחמירות

האפשרות הראשונה שנבחנת במנהלת מתבססת על המודל שיושם במהלך מלחמת "חרבות ברזל". ברגע שתזוהה דעיכה בעצימות הירי ופיקוד העורף יאפשר חזרה למקומות עבודה, המנהלת תבקש לחדש את הליגות המקצועניות (ליגת העל והלאומית) במתכונת של בעלי תפקידים בלבד.

על פי המתווה, בשלב זה יורשו לשהות באצטדיון כ-200 איש בלבד, הכוללים את השחקנים, הצוותים המקצועיים והתפעוליים. היתרון המשמעותי במהלך הוא שבכל האצטדיונים בליגות המקצועניות קיימים מרחבים מוגנים תקניים הנותנים מענה מיידי בעת הצורך.

איתן אזולאי מול רוי קורין (עמרי שטיין)

המדרג לקהל: מקהל מצומצם ועד אצטדיונים מלאים

השלב השני בתוכנית יצא לפועל ברגע שיינתן "אור ירוק" להסרת הגבלת ההתקהלויות. במנהלת שואפים להחזיר את הקהל ליציעים באופן מדורג, גם אם בתחילה יהיה מדובר במספרים מוגבלים, במטרה להחזיר את האווירה למגרשים מהר ככל הניתן. השלב השלישי והסופי יהיה כמובן חזרה לשגרה מלאה ללא מגבלות קהל, בכפוף להנחיות הביטחוניות.

אופציית "לו"ז הקורונה": משחק כל שלושה ימים

במקביל למתווה המדורג, קיימת אופציה נוספת שנועדה להבטיח את סיום הליגה במועדה. אם ההפסקה תתארך, במנהלת שוקלים להאריך את העונה עד לסוף חודש מאי. במקרה כזה, עם קבלת אישור החזרה, הקבוצות יעברו למתכונת אינטנסיבית של משחק בכל שלושה ימים, בדיוק כפי שנעשה בתקופת הקורונה, כדי להשלים את הפערים בלוח המשחקים.

חשוב לציין כי במנהלת נמצאים בקשר רציף עם פיקוד העורף ומבהירים כי בשלב זה אין כוונה לחדש את המשחקים בימים הקרובים.

עומר אצילי מגלגל את הכדור לרשת (אורן בן חקון)

אופציית קיצור העונה

רק אם הלחימה תימשך ללא הפוגה תחת מטחי טילים בלתי פוסקים, תישקל האפשרות הקיצונית של קיצור הליגה, צעד שבמנהלת מנסים להימנע ממנו בכל מחיר.