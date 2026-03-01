הרבה לפני מסי: לאמין ימאל מעורב ב-100 שערים

לאמין ימאל הפך אתמול (שבת) לכובש השלושער הצעיר ביותר בתולדות ברצלונה בליגה הספרדית. השיא הקודם היה של ג'ובאני דוס סנטוס שהבקיע בגיל 19 שלישייה, כולל שניים מבישולים של ליאו מסי, לרשת מורסיה במאי 2008. זה קרה במחזור האחרון של העונה, והיה זה גם משחקו האחרון של הכוכב העולה במדי הבלאוגרנה לפני שנמכר לטוטנהאם תמורת 6 מיליון אירו. המעבר הזה לא הצליח בלשון המעטה, לא היו למקסיקני שערי פרמייר ליג כלל במדי התרנרגולים, ואת הקריירה הוא סיים עם 91 כיבושים בכל קבוצותיו ובנבחרת.

ללאמין ימאל יש כבר 49 שערים בברצלונה ובנבחרת ספרד, והוא רק בן 18 וחצי. בנוסף, יש לו 52 בישולים, כלומר הוא חצה אתמול את רף המעורבות הישירה ב-100 שערים בכל המסגרות. מדהים לחשוב על הנתון הזה בגילו. איכשהו, התרגלנו לביצועיו. איכשהו, הוא מרגיש כמו חלק אינטגרלי מהנוף כבר מזמן. איכשהו, זה כבר מרגיש כמעט נורמלי. אבל זה לא נורמלי בשום אופן. הנער שזכה באליפות אירופה ככוכב מוביל יום אחרי שחגג את יום הולדתו ה-17 הוא פנומן חריג ביותר. מעולם לא היה כדורגלן שעשה דברים מסוג זה בשלב כה מוקדם בקריירה.

אומרים שאי אפשר להשוות אותו למסי, וברור שזה נכון. מגוחך להקביל נער צעיר לסופרסטאר שגילה יציבות לאורך שנים ארוכות ושבר את כל השיאים. ואולם, קל והגיוני להשוות את לאמין ימאל בן ה-18 למסי בן ה-18. איש לא יודע מה יקרה עם מספר 10 של בארסה בעתיד, אבל אנחנו בהחלט יכולים לשפוט את מעשיו עד כה. בהשוואה הזו, הוא מנצח את הפרעוש בגילו שוק על ירך. זה לא כוחות. עד שהגיע לגיל 19, היו לארגנטיני 9 שערים ו-5 בישולים במדי הקבוצה הראשונה של ברצלונה. בנוסף, היו לו גם 2 שערם ו-4 בישולים בנבחרת. כלומר, בסך הכל מדובר במעורבות ישירה ב-20 שערים. לאמין ימאל הגיע אתמול, כאמור, למעורבות ישירה ב-101 שערים, ויש לו עוד כמה חודשים עד יום הולדת 19.

שלושער ללאמין ימאל ב-1:4 של בארסה

ניתן לגרוס שהוא עדיין לא מפגין יציבות מופתית. לפעמים הוא גם קצת שחצן מדי. האמירות המתגרות לפני הקרב בקלאסקו באוקטובר חיזקו את המוטיבציה של שחקני ריאל מדריד, ונער הפלא של בארסה התקשה בערב הנתון מול אלברו קאררס בדרך להפסד. ואולם, אלה סוגיות משניות שלא פוגמות בתמונה הכוללת. "מצפים ממני שאבקיע 100 שערים בכל משחק", אמר אתמול לאמין ימאל. זה בלתי אפשרי, אבל שימו לב לנתון הבא: מאז אפריל לא היו לו שני משחקים רצופים בליגה הספרדית ללא שער או בישול. קשה להאמין שזה אפשרי כאשר מדובר בשחקן בן 18.

אז בתקשורת ביקרו אותו על הופעה לא משכנעת מספיק בתבוסה 4:0 לאתלטיקו מדריד במשחק הראשון בחצי גמר גביע המלך לפני שבועיים. לאחר מכן בא גם ההפסד המאכזב לג'ירונה בדרבי הקטלוני שהוריד את בארסה למקום השני בטבלה. אבל הנה לכם התשובה. לאמין ימאל בישל לפרמין לופס בניצחון על לבאנטה במחזור הקודם, והקבוצה שבה לפסגה. אתמול הוא הבטיח כי היא תישאר שם לעוד שבוע לפחות עם תצוגת תכלית בה אפילו מסי בשיאו היה יכול להתגאות.

השער הראשון היה "שגרתי" יחסית בסטנדרטים של לאמין ימאל. הוא קיבל מסירה מושלמת מפרמין שאיתר מרחב פנוי ברחבה והכניע בקלילות את השוער לואיז ג'וניור. אבל השער השני? גם הפעם, לפי הסטטיסטיקה, חתום פרמין על אסיסט, אבל תרומתו הייתה אפסית. אחד הציטוטים הנהדרים בתולדות הכדורגל שייך להקטור אנריקה ששלח מסירה קצרה לדייגו מראדונה במרכז המגרש באצטקה לפני שהגאון יצא לסלאלום המפורסם בדרך לשער אנגליה ברבע גמר גביע העולם ב-1986. "אחרי בישול כזה, היה קשה לא להבקיע", התבדח אנריקה. פרמין יכול היה להתלוצץ כך אתמול כי לאמין ימאל חולל נס.

איזה כוכב (רויטרס)

הוא פילס את דרכו מקו האורך ועבר את אלברטו מוליירו וסרג'י קארדונה כאילו לא היו קיימים. הוא שלח כדור מסובב לפינה הרחוקה מזווית קשה למדי, ולא הותיר לברזילאי בין הקורות סיכוי קלוש. זה היה מעשה אמנות, אחד השערים היפים ביותר של העונה – והכל נעשה בקלילות טבעית כאילו לאמין ימאל שיחק בפארק עם חברים. זו ממש לא הפעם הראשונה בה הוא מנסה דברים דומים, אך נדמה היא המהלכים מלוטשים יותר. היריבים יודעים מה הוא מסוגל לעולל, אך אין להם יכולת לעצור אותו. והוא רק הולך ומתמקצע.

רמונטדה מול אתלטיקו?

השער השלישי היה נאה בעיקר בזכות הבישול. פדרי, ששולב כמחליף בפעם השנייה ברציפות אחרי פציעה שהשביתה אותו במשך חודש, העמיד את לאמין ימאל ברחבה עם מסירת עומק אדירה, והכוכב הצעיר שמח להודות לו. "המסירות של פדרי מדהימות. אני רואה שחקנים רצים, ופתאום הכדור מופיע מולי", הוא אמר. ואכן, בארסה היא קבוצה שונה לחלוטין כאשר הפליימייקר שלה נמצא על הדשא. חסרונו בלט מאוד בהפסדים לאתלטיקו ולג'ירונה, אבל עכשיו הוא כאן, והגומלין בחצי גמר הגביע ביום שלישי עשוי להיות דרמטי.

קשה מאוד לחזור מפיגור 4 שערים, ועוד מול הקבוצה של צ'ולו סימאונה, אבל לאמין ימאל מאמין שזה אפשרי. הוא הזמין אתמול את האוהדים של בארסה למלא את קאמפ נואו כדי לחזות בקסם כדבריו. בכושרו הנוכחי, הוא מסוגל להיות אחראי לקסמים האלה. הכוכב הצעיר טוען כי התקשה ליהנות מכדורגל בתחילת העונה, ולכל שחקן יש תקופות של קושי פיזי ומנטלי. כדורגלנים נמדדים ביכולת להתגבר על משברים קטנים וגדולים, ולאמין ימאל הוכיח מעבר לכל ספק שהוא מסוגל לעשות זאת. עכשיו הוא מחייך, וכל האוהדים מחייכים ביחד איתו. אי אפשר אחרת.

עוד הצגה מול אתלטיקו? לאמין ימאל בקאמפ נואו (IMAGO)

163 משחקים נדרשו לו כדי להגיע למעורבות ישירה ב-100 שערים. השאלה המסקרנת היא תוך כמה זמן הוא יגיע ל-200. האם הוא מסוגל לעשות זאת תוך פחות מ-100 הופעות נוספות? האם זה יקרה כבר בעונה הבאה? והאם אז כבר אפשר יהיה להשוות אותו למסי באמת?