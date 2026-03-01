לוקאקו שיתף: לפני ההגעה לנאפולי הייתי גמור

אחרי תוצאות לא טובות בזמן האחרון, נראה שנאפולי כבר איבדה את סיכוייה לשמור על התואר בליגה האיטלקית, אך לפחות היא הצליחה לחזור למסלול הניצחונות, כשעשתה זאת אמש (שבת) עם 1:2 מול ורונה בחוץ. מי שהיה הגיבור אחרי הרבה זמן הוא רומלו לוקאקו.

החלוץ נבחר למצטיין המשחק אחרי שכבש את שער הניצחון בדקה ה-96, כשהגול הזה הגיע לא פחות מ-281 ימים אחרי הקודם שלו, שכן הוא סבל מקרע חמור בשריר הירך הקדמי וחזר לשחק בהדרגה רק החל מחודש ינואר האחרון.

חודשי החלמה לא פשוטים עברו על הבלגי, גם לא ברמה הרגשית, בשל פטירת אביו. הוא בסיפר על כך בראיון מרגש ל-’DAZN’: “אני שמח בשביל הקבוצה. חבל על השער שספגנו, אבל לקחנו את שלוש הנקודות. אלו היו חודשים קשים, ברמה האישית. הכדורגל נתן לי המון, ולאבד את אבא שלי כמו שקרה לי זה דבר קשה.

לוקאקו חוזר! צפו בשער הניצחון בדקה ה-96

“נאפולי נתנה לי כל כך הרבה”

“אני ממשיך הלאה בשביל הילדים שלי, האחים שלי ובשביל נאפולי, שנתנה לי כל כך הרבה. לפני שהגעתי לפה, כבר הייתי גמור. השנה הזו קשה, אבל אנחנו חייבים לשאוף הכי גבוה שאפשר”, סיים לוקאקו.