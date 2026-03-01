יום ראשון, 01.03.2026 שעה 08:27
ליגה סעודית 25-26
6119-6524אל נאסר1
5915-4624אל אהלי2
5823-6224אל הילאל3
5422-5524אל קאדיסיה4
4228-3924אל איתיחאד5
4129-4224אל טאאוון6
3842-3524אל אטיפאק7
3233-2924ניאום8
2843-3224אל פאתח9
2844-2624אל חאזם10
2738-4224אל חאליג'11
2741-2824אל פייחה12
2538-3024אל שבאב13
2542-3224אל חולוד14
1645-2224אל ריאד15
1641-1824דאמאק16
1350-2224אל אחדוד17
854-2224אל נג'מה18

אל נאסר עוקבת: זמן ההיעדרות הצפוי של רונאלדו

בערב הסעודית מדווחים שבתרחיש האופטימי יחמיץ ימים ספורים, ואם מדובר בקרע הכוכב עלול להיות מושבת לשבועיים או יותר. ז'סוס: "נבצע בדיקות דחופות"

רונאלדו (רויטרס)
רונאלדו (רויטרס)

אל נאסר חזרה למקום הראשון בליגה הסעודית אחרי 1:3 דרמטי על אל פאייח, אבל מעל החגיגות ריחפה דאגה גדולה אחת, מצבו של כריסטיאנו רונאלדו. הכוכב הפורטוגלי, שהחמיץ פנדל מוקדם ונראה מתוסכל לאורך שלבי המשחק, נאלץ לרדת מהמגרש בעקבות פציעה והותיר את אנשי המועדון במתח לקראת הימים הקרובים.

רונאלדו חש אי נוחות בשרירי המפשעה ובהמשך גם דווח על פגיעה בשריר הירך האחורי. הוא הוחלף לקראת הסיום וצפה מהספסל בחבריו משלימים מהפך יקר במיוחד במאבק האליפות. לפי ההערכות הראשוניות, התרחיש האופטימי מדבר על מתיחה קלה שתצריך 3-5 ימי מנוחה בלבד, אך במקרה החמור יותר מדובר בקרע שרירי שעלול להשבית אותו ל-10-14 ימים ואף יותר, בהתאם לחומרת הפגיעה.

במועדון הבהירו כי הצוות הרפואי עוקב מקרוב אחר מצבו של החלוץ בן ה-41, ובשעות הקרובות הוא יעבור בדיקות כדי לקבוע את משך ההיעדרות המדויק.

הפציעה של רונאלדו (פרטי)הפציעה של רונאלדו (פרטי)

ז'סוס: "הצוות הרפואי יבצע בדיקות דחופות"

מאמן אל נאסר, ז'ורז'ה ז'סוס, התייחס לפציעה בסיום ואמר: "רונאלדו סבל מעייפות שרירית, והצוות הרפואי יבצע בדחיפות את הבדיקות הנדרשות כדי לקבוע את מצבו. אנחנו חייבים להמשיך לנצח ולשמור על היתרון שלנו, כי המאבק בליגה עיקש והתחרות גבוהה מצד כל הקבוצות".

על כר הדשא עצמו, הערב של רונאלדו היה רחוק מלהיות מושלם. כבר בדקה ה-8 קיבלה אל נאסר פנדל שנוי במחלוקת, אך הפורטוגלי בעט מחוץ למסגרת והחמיץ הזדמנות להעלות את קבוצתו ליתרון. אל פאייח ניצלה זאת ועלתה ליתרון משער עצמי לקראת המחצית.

אל נאסר הגבירה את הלחץ במחצית השנייה, כשסאדיו מאנה השווה בדקה ה-72, ובהמשך שער עם הרבה מזל של ז'ואאו פליקס השלים את המהפך. רונאלדו, שכבר ירד לספסל בשל הפציעה, ראה את עבדאללה אל חמדאן מוסיף שער נוסף וסוגר עניין.

כעת, למרות הניצחון ששומר את אל נאסר חזק במרוץ לאליפות, עיקר תשומת הלב מופנית לחדר הטיפולים. במועדון מקווים שמדובר בפגיעה קלה בלבד, אך יודעים כי כל היעדרות ממושכת של רונאלדו בשלב המכריע של העונה עלולה להשפיע משמעותית על מאבק התואר.

