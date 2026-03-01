יום ראשון, 01.03.2026 שעה 08:27
צ'מפיונשיפ 25-26
7138-7235קובנטרי1
6334-5134מידלסברו2
6240-4735מילוול3
6034-5933איפסוויץ'4
6048-5634האל סיטי5
5745-5435רקסהאם6
5346-5735סאות'המפטון7
5146-5235דרבי קאונטי8
5141-4535ווטפורד9
5044-4835בריסטול סיטי10
4943-4534בירמינגהאם11
4940-4135פרסטון12
4848-5035שפילד יונייטד13
4734-3935סטוק סיטי14
4754-4635ק.פ.ר15
4643-4035סוונסי16
4544-4735נוריץ'17
4144-3335צ'רלטון18
3944-3434פורטסמות'19
3846-3335בלקבורן20
3552-3435ווסט ברומיץ'21
3456-4735לסטר22
3247-3135אוקספורד יונייטד23
-771-2135שפילד וונסדיי24

"דניאל פרץ סיפק את הסחורה ושמר על קור רוח"

בתקשורת האנגלית החמיאו לשוער הישראלי של סאות'המפטון אחרי הניצחון 1:3 על שפילד וונסדיי וההתקרבות לצמרת: "סיפק מספר הצלות חשובות בדקות מפתח"

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

דניאל פרץ ממשיך להפגין יציבות בין הקורות. אמש הוא היה שותף לניצחון 1:3 של סאות'המפטון על שפילד וונסדיי, תוצאה שקירבה את הסיינטס לחבורת הצמרת. נכון לעכשיו הקבוצה נמצאת במרחק של 4 נקודות בלבד מהמקום שמוביל לפלייאוף העלייה. השוער הישראלי קיבל פרגון בכלי התקשורת באנגליה.

ב’דיילי אצ’ו’ החמיאו לשוער, וציינו כי ברגעי ההכרעה סיפק כמה עצירות משמעותיות, כולל הצלה חכמה במיוחד, ואף נהנה ממעט מזל כשג'רי ייטס החליק לפני שהגיע לכדור החוזר. במספר אתרים העניקו לו ציון 6 מתוך 10 והסבירו כי אף שלא נדרש לעבודה מרובה, “כשהקבוצה הייתה זקוקה לו הוא התייצב וסיפק את הסחורה”.

“שמר על קור רוח”

גם באתר האוהדים ‘סיינטס מרצ'ינג’ ציינו כי לפרץ לא הייתה תעסוקה רבה ברוב שלבי המשחק. לדבריהם, “ייתכן שיכול היה להגיב טוב יותר במהלך שהוביל לשער שספג, אך בסך הכל עמד במשימה”. ב-BBC הדגישו כי: “בדקות הסיום, כאשר סאות'המפטון הייתה תחת לחץ משמעותי, פרץ שמר על קור רוח וסיפק מספר הצלות חשובות שסייעו לשמור על היתרון”.

מבחינה סטטיסטית, פרץ רשם משחק יעיל: על פי SofaScore הוא קיבל ציון 7.4, לאחר שחילץ 7 כדורים והשלים 27 מתוך 36 מסירות, מהן 6 ארוכות. שפילד וונסדיי הצליחה לבעוט למסגרת שלו רק 3 פעמים לאורך ההתמודדות.

