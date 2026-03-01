פפ נגד ה"איסלמופוביה": תראו מה קורה בעולם

פפ גווארדיולה התייחס בסיום הניצחון 0:1 של מנצ'סטר סיטי על לידס לאירוע שעורר לא מעט רעש ביציעים. במהלך המחצית הראשונה באלנד רואד המשחק נעצר לזמן קצר כדי לאפשר לשחקנים מוסלמים שצמים ברמדאן לשבור את הצום, רגע שגרר קריאות בוז מכיוון חלק מהקהל המקומי.

העצירה התרחשה בזמן הפוגה במשחק, בהתאם להנחיות הפרמייר ליג, אך התסכול שנשמע מהיציעים לא נעלם מעיני המאמן הספרדי. לאחר המשחק נשאל גווארדיולה על תגובת האוהדים והשיב בצורה ישירה וברורה.

במקביל, סיטי עצמה נאלצה לעבוד קשה כדי להשיג את הניצחון החשוב במאבק האליפות, כששער בודד של אנטואן סמניו רגע לפני המחצית עשה את ההבדל, במשחק שבו האלופה נאלצה לעמוד בלחץ מוקדם מצד המארחת לפני שתפסה שליטה.

אנטוני סמניו מאושר (רויטרס)

"לכבד את הדתות ולכבד את הגיוון"

גווארדיולה לא התחמק מהנושא ואמר: "זה העולם המודרני, נכון? תראו מה קורה בעולם עכשיו, היום, שוב, נכון? צריך לכבד את הדתות, לכבד את הגיוון, זו הנקודה".

המאמן הדגיש כי ההחלטה לעצור את המשחק אינה של המועדון: "אלה החוקים, אנחנו לא קבענו את זה. הפרמייר ליג אמרה, 'בסדר, למי שצם אפשר דקה או שתיים כדי לעשות את זה, עבור השחקנים, תעשו את זה'". בהמשך הוסיף: "זה מה שיש, לצערי".

גווארדיולה אף סיפק הצצה למה שקרה על כר הדשא עצמו וציין: "הם לקחו קצת ויטמינים במחצית הראשונה מול לידס, כי ראיין שרקי וראיין אייט-נורי לא אכלו היום".

מעבר למשחק עצמו, שבו סיטי הסתדרה ללא ארלינג הולאנד הפצוע והשיגה ניצחון יקר במרוץ מול ארסנל, דבריו של גווארדיולה הבהירו את עמדתו לגבי הכלה וכבוד בכדורגל המודרני. מבחינתו, עצירות מוסכמות בתקופת הרמדאן הן חלק ממחויבות רחבה יותר לגיוון ולכבוד בתוך המשחק.