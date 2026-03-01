יום ראשון, 01.03.2026 שעה 07:55
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

ויטור: ב"ש מועדון מיוחד. עבודה נהדרת, צה"ל

קפטן ב"ש: "אני, אשתי והילדים בסדר, הם נבהלו מהאזעקות הבלתי פוסקות. הלב שלי פה, מקווה שדברים יחזרו לשגרה ושישראל ואיראן יוכלו לחיות בשלום"

מיגל ויטור (ראובן שוורץ)
קפטן הפועל באר שבע בהווה ושחקן נבחרת ישראל בעבר, מיגל ויטור, התייחס הבוקר (ראשון) למצב הביטחוני בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות, לאחר שהחליט לעזוב זמנית את ישראל יחד עם אשתו וילדיו.

ויטור הבהיר כי אינו מצליח להשיב לכל ההודעות הרבות שקיבל בימים האחרונים, אך הדגיש כי משפחתו בטוחה. לדבריו, הנהלת המועדון המליצה לשחקנים הזרים ולבני משפחותיהם לצאת באופן זמני מהארץ בתקופה הרגישה, כאשר במקרה האישי שלו ההחלטה התקבלה בעיקר בשל ילדיו הקטנים שנבהלו מהאזעקות הרצופות.

הבלם הוותיק ציין כי המועדון דאג לכל הסידורים הנדרשים והודה במיוחד למנהל הקבוצה, אביתר אילוז, על הליווי והדאגה. בנוסף שלח מסר תמיכה לתושבי ישראל, החמיא לצה"ל והביע תקווה לימים שקטים יותר.

מיגל ויטור (רדאד גמיגל ויטור (רדאד ג'בארה)

הפוסט של ויטור

כך כתב הפורטוגלי-ישראלי: "לא מצליח להשיב לכל אחד באופן אישי: אני, אשתי והילדים בסדר. עצובים, אבל בסדר ובטוחים. המועדון המליץ על עזיבה זמנית של השחקנים הזרים ובני משפחותיהם במהלך השלב הקריטי הזה עבור כולם, ובמקרה שלי גם בגלל הילדים הקטנים שנבהלו אתמול ממה שהתרחש בעקבות האזעקות הבלתי פוסקות. המועדון דאג להכול. תודה מיוחדת לאביתר אילוז בגישה שמראה למה הפועל באר שבע הוא מועדון גדול ומיוחד, משפחה אמיתית.

“לכל תושבי ישראל, תישארו חזקים ובטוחים. הלב שלי בישראל. עבודה נהדרת, צה״ל. אתם הטובים ביותר. אני מקווה שהדברים יחזרו לשגרה בקרוב מאוד ושישראל ואיראן יוכלו לחיות בשלום ובהרמוניה".

בבירת הנגב מדגישים כי מדובר בצעד זמני שנועד להעניק שקט נפשי למשפחות השחקנים הזרים, עד להתייצבות המצב הביטחוני בישראל.

