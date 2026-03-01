26 נק' לדונצ'יץ' ו-22 ללברון בניצחון הלייקרס

לוקה דונצ’יץ’ ולברון ג’יימס הובילו הלילה (בין שבת לראשון) את לוס אנג’לס לייקרס לניצחון על גולדן סטייט. במשחקים נוספים: מיאמי גברה על יוסטון במשחק צמוד עד הסיום, ובוושינגטון טורונטו חזרה למסלול הניצחונות עם הצגה התקפית מרשימה. בהמשך: יוטה – ניו אורלינס.

גולדן סטייט – לוס אנג’לס לייקרס 129:101

דונצ’יץ’ הוביל עם 26 נקודות, שמונה אסיסטים ושישה ריבאונדים, לברון הוסיף 22 נקודות, תשעה אסיסטים ושבעה ריבאונדים, והלייקרס ניצחו בסן פרנסיסקו. אוסטין ריבס תרם 18 נקודות ב-7 מ-11 מהשדה, לוק קנארד עלה מהספסל וקלע 16 עם ארבע שלשות, ודיאנדרה אייטון שלט בצבע עם 10 ריבאונדים.

הלייקרס פתחו בסערה עם 12 סלים מ-21 הזריקות הראשונות, כולל חמש שלשות, וטסו ל-16:33 מהיר. מנגד, הווריירס פתחו עם 2 מ-17 מחוץ לקשת וסיימו ערב עגום של 12 מ-44 לשלוש. סטף קרי החמיץ משחק עשירי ברציפות בשל פציעה בברך ימין, וגם קריסטפס פורזינגיס לא שותף עקב מחלה. גאי סנטוס הוביל את המארחת עם 14 נקודות - משחק חמישי ברציפות בדאבל-פיגרס - וגארי פייטון השני הוסיף 12. עבור הלייקרס היה זה ניצחון שעצר רצף של שלושה הפסדים, כולל שלושה הפסדי חוץ, ורק השלישי שלהם בשמונת המשחקים האחרונים.

מיאמי – יוסטון 105:115

ההיט קיבלו 24 נקודות ו-11 ריבאונדים מבאם אדבאיו, אבל האיש של הרבע האחרון היה פלה לארסון, שקלע 10 מ-20 הנקודות שלו ב-12 הדקות האחרונות. טיילר הירו תרם 18 נקודות, חיימה חאקס ג’וניור הוסיף 14, וקלל וור סיים עם דאבל-דאבל של 13 נקודות ו-15 ריבאונדים. אנדרו וויגינס, שנזקק לשמונה תפרים כדי לסגור חתך בפיו, הוסיף 12 נקודות.

קווין דוראנט (רויטרס)

מן העבר השני, קווין דוראנט בלט עם 32 נקודות, שמונה אסיסטים ושישה ריבאונדים, אמן תומפסון קלע 20 וריד שפרד הוסיף 14. הרוקטס פתחו בסערה עם יתרון 4:14, אך ההיט ענו בריצת 14:37 ועלו ל-28:41. במחצית השנייה המשחק נשאר צמוד, עד שלארסון דייק פעמיים מהקו 1:52 דקות לסיום וקבע יתרון 103:113 שסגר עניין. יוסטון חסרה את ג’בארי סמית’ ג’וניור הפצוע בקרסול, בעוד מיאמי הסתדרה ללא נורמן פאוול הפצוע, כשגם הירו ממשיך לחזור לעניינים אחרי פציעה משלו.

וושינגטון - טורונטו 134:125

הראפטורס התאוששו משני הפסדי בית רצופים עם ניצחון חוץ, הרבה בזכות עמנואל קוויקלי שסיפק 27 נקודות ו-11 אסיסטים. ברנדון אינגרם הוסיף 24 נקודות, וכל חמישיית הראפטורס קלעה לפחות 18 נקודות - אר.ג’יי בארט תרם 21, סקוטי בארנס קלע 18, ויאקוב פלטל סיים עם 18 נקודות ו-10 ריבאונדים.

וושינגטון שספגה הפסד רביעי ברציפות, קיבלה 19 נקודות מוויל ריילי ו-14 כל אחד מבילאל קוליבאלי וקישון ג’ורג’. המארחת הובילה בשלוש באמצע הרבע השלישי, אך ריצת 2:11 של הראפטורס, שנחתמה בשלשה של אינגרם, הפכה את המומנטום. טורונטו הובילה 92:98 בתום הרבע השלישי וברבע האחרון כבר ברחה ליתרון דו ספרתי. למרות יתרון 26:64 בנקודות מהספסל ו-16 שלשות ב-34 ניסיונות, הוויזארדס לא הצליחו לעצור את היעילות של האורחת, שקלעה 42 מ-63 לשתיים ושמרה על המקום החמישי במזרח.