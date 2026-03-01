יום ראשון, 01.03.2026 שעה 00:37
כדורסל ישראלי

טיטי פפאזוב: כבר ביקשתי שיכתבו עבורי צוואה

בעלי לבסקי סופיה בכדורסל תקוע בישראל וגר אצל מאמן הפועל ת"א איטודיס. בראיון בבולגריה שיתף: "אין אף אחד ברחובות" והתלוצץ: "רגוע שקיבלתי הכרה"

|
קונסטנטין טיטי פפאזוב (IMAGO)
קונסטנטין טיטי פפאזוב (IMAGO)

בזמן שבישראל נערכת מלחמה עם איראן, בבולגריה נושאים עיניים למדינה שלנו בדאגה, כשנשיא קבוצת לבסקי סופיה בכדורסל, קונסטנטין פפאזוב, המכונה טיטי, תקוע בארץ, כשהוא מתגורר בדירתו של לא אחר ממאמן הפועל תל אביב, דימיטריס איטודיס.

בראיון במדינתו התייחס למצב הביטחוני: “נמל התעופה סגור. אני כרגע נמצא בדירה של מאמן הפועל תל אביב. היינו בקומה מינוס 4, שם זה בטוח. אני מחכה לפתרון שיימצא על מנת לחזור במהירות לבולגריה”. 

פפאזוב, שזכה בעברו כמאמן בחמש אליפויות ושישה גביעים יחד עם הקבוצה שאצלה הוא נשיא, המשיך: “יש מלחמה. אין אף אחד ברחובות. אני בטוח, אין שום סיבה לדאגה. מוקדם בבוקר, ארצות הברית וישראל יצאו למבצע צבאי נגד איראן.

דימיטריס איטודיס. פפאזוב מתגורר אצלו בינתיים (רדאד גדימיטריס איטודיס. פפאזוב מתגורר אצלו בינתיים (רדאד ג'בארה)

“טהרן הגיבה בטילים בליסטיים לישראל, בחריין ואיחוד האמירויות. אנחנו מחכים להתפתחויות על מנת לעזוב את המדינה יחד עם שחקני הפועל לסופיה. המרחב האווירי נעול כרגע. מעבר לירדן גם היה אופציה, אבל כרגע אנחנו לא יכולים לעזוב משם”. 

לבסוף, גם מצא זמן להתלוצץ: “אני אדם אופטימי, אני לוקח את הדברים למקום החיובי, וזאת הסיבה שכבר ביקשתי שיכתבו לי צוואה. אפילו יצרתי קשר עם האיגוד הבולגרי כדי שיקראו להיכל על ‘טריאדיטסה’ על שמי אם יקרה לי משהו. הם אמרו לי שמקום עם 400 מושבים הוא קטן מדי עבור השם שלי. אני עכשיו רגוע שקיבלתי את ההכרה שלי”.

