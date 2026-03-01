מרידה: פאוליני בחצי הגמר אחרי קאמבק אדיר

הטורניר במרידה, מקסיקו (Mérida Open Akron), מספק דרמות גדולות לקראת שלבי ההכרעה, כאשר המדורגת ראשונה בטורניר והשביעית בעולם, ז'סמין פאוליני, הבטיחה את מקומה בחצי הגמר לאחר משחק הפכפך ודרמטי במיוחד מול קייטי בולטר הבריטית.

האיטלקייה, שנכנסה לטורניר עם כרטיס חופשי (Wild Card) במטרה לצבור ביטחון לאחר פתיחת עונה לא פשוטה ב-2026, מצאה את עצמה בבור עמוק כבר בפתיחה. בולטר, שהגיעה למפגש בכושר שיא עם רצף של שבעה ניצחונות רצופים, פתחה בסערה והממה את פאוליני עם 0:6 מהדהד במערכה הראשונה ("בייגל"), כשהיא מציגה טניס עוצמתי ומדויק.

יסמין פאוליני בפעולה במשחק. (רויטרס)

אולם, המדורגת הבכירה הוכיחה אופי של אלופה. במערכה השנייה פאוליני שינתה טקטיקה, האריכה את הראלים והחלה לתקוף באגרסיביות את ההגשות השניות של הבריטית. השינוי השתלם, והאיטלקייה הצליחה לשבור את המומנטום של יריבתה, כשהיא נעזרת גם בתנאי הלחות הקשים במרידה שהחלו להשפיע על בולטר. פאוליני ניצחה ב-12 מתוך 18 המשחקונים האחרונים, השלימה מהפך עם 3:6, 3:6 בשתי המערכות הבאות, והבטיחה את הכרטיס ל-4 האחרונות.

בחצי הגמר תפגוש פאוליני את כריסטינה בוקסה הספרדיה (מדורגת 63 בעולם), בתקווה להעפיל לגמר הראשון שלה העונה.

בחצי הגמר השני מצפה לנו מפגש מסקרן לא פחות בין מגדלנה פרך הפולניה (57 בעולם) לבין הסינית הוותיקה שוואי ז'אנג. ז'אנג היא ללא ספק הסינדרלה של הטורניר עד כה. לאחר שהחלה את דרכה במוקדמות, היא הציגה יכולת נהדרת לאורך כל השבוע, כולל ניצחון מרשים בשתי מערכות על המדורגת שנייה בטורניר, אמה נבארו האמריקאית, וניצחון נוסף ברבע הגמר על ויקטוריה חימנס קסינטסבה.

מנגד, פרך הפולניה עבדה קשה ברבע הגמר שלה עם ניצחון בשלוש מערכות על מארי בוזקובה (3:6, 4:6, 3:6), והיא מחזיקה במאזן חיובי על משטחים קשים בקריירה. המאזן בין השתיים עומד על 1:2 לטובת ז'אנג, שניצחה את שני המפגשים הקודמים ביניהן על משטחים קשים בטורנירים גדולים, נתון שעשוי להעניק לה יתרון פסיכולוגי קל בקרב על הכרטיס לגמר.