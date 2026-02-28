יום שבת, 28.02.2026 שעה 23:38
כדורסל עולמי  >> יורוליג

ביורוליג הודיעו: נדחה המשחק בין הפועל לפאריס

הליגה הכריזה רשמית שהמפגש בין מחזיקת היורוקאפ לבין הקבוצה הצרפתית, שכבר נדחה קודם לכן, כעת נדחה שוב: "בוחנים אופציות, מועד חדש יפורסם בהמשך"

|
וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)
וסיליה מיציץ' (ראובן שוורץ)

אמנם הזירה עם איראן הייתה באוויר בימים האחרונים, אך עדיין אף אחד לא ידע מתי זה יקרה ואם זה יקרה ולא קל להתכונן לדבר כזה מבחינת הספורט. נראה שמשחקי היורוליג לא ישוחקו פה על אף שחזרו לא מזמן, אבל בינתיים יש משחקים שלבטח אי אפשר לקיים בקרוב ואחד מהם היה אמור להיות בשלישי.

המפגש בין הפועל תל אביב לפאריס כבר נדחה בעבר ונקבע ליום שלישי הקרוב, אך ביורוליג הודיעו באופן רשמי שהמשחק לא ישוחק במועד הזה ושהוא יידחה פעם נוספת. זה אומר שהמשחק הבא של האדומים, אם הכל אכן מעכשיו יקרה כמתוכנן, הוא הדרבי נגד מכבי ת”א.

גם הדרבי בסימן שאלה גדול לגבי מתי הוא יתקיים והאם זה יכול להיות ביום חמישי הקרוב, וסימן השאלה הגדול עוד יותר הוא לגבי האם הוא יהיה בארץ, כשקשה לראות מצב שאכן דבר כזה יקרה. לא רק שהמלחמה לא כל כך מאפשרת מצב שכזה, אלא גם צריך להביא אנשים מחו”ל, כמו שופטים.

איטודיס: ״אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו״

ההודעה הרשמית של היורוליג

בכל מקרה, בהודעת היורוליג נרשם: “המשחק מהמחזור ה-21 במקור בין הפועל ת”א לפאריס שהיה מתוכנן ליום שלישי 3 במרץ נדחה בגלל המצב בישראל. ביורוליג ממשיכים לעקוב לגבי ההשפעה על הקבוצות עם האופציות הטובות ביותר כדי למצוא מועד. מידע נוסף יועבר בימים הקרובים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */