מתרחק מהפרסים: אבדיה נעדר, פורטלנד נכנעה

כמו שקורה לא מעט פעמים ביום שבת גם היום קיבלנו משחק אחד ואפילו לחובבי ישראל זה היה פורטלנד, אך לצערנו דני אבדיה לא שיחק בגלל הפציעה בגב. בלעדיו, הטרייל בלייזרס לא הסתדרו והפסידו 109:93 בחוץ נגד שארלוט, ובכך הם חזרו למסלול ההפסדים.

פורטלנד ירדה למאזן של 29 ניצחונות לצד 32 הפסדים וכרגע היא עדיין במקום שמוביל לפליי-אין, ואף במקום התשיעי. ג’רו הולידיי רשם 25 נקודות וג’רמי גראנט הוסיף 21 משלו, אבל זה כמובן לא הספיק כדי למנוע משארלוט ניצחון רביעי ברציפות, הודות ל-26 נקודות של ברנדון מילר.

לגבי דני אבדיה, בלא מעט אתרים הוא היה המועמד המוביל להיות השחקן המשתפר של העונה ב-NBA ואף גם להיכנס לאחת מחמישיות העונה, אבל יש לזכור שבליגה הוסיפו לאחרונה חוק שצריך 65 משחקים לכל הפחות כדי לקבל פרסים אישיים.

אחרי ההיעדרות במפגש נגד שארלוט, כעת הפורוורד הישראלי פספס השנה 13 משחקים, ובעוד משחק הוא שיחק פחות מ-20 דקות וזה גם כן לא נחשב לפרסים. בסופו של דבר הרף עומד על 17 משחקים ואחרי זה אי אפשר לקחת פרסים אישיים, כלומר אבדיה מתקרב מאוד ליעד הזה, כשנותרו 21 משחקים לפורטלנד לסיום העונה הסדירה.