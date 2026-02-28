יום שבת, 28.02.2026 שעה 22:58
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
76%6366-681158דטרויט פיסטונס
68%6312-681859בוסטון סלטיקס
63%6587-690260ניו יורק ניקס
59%7036-724861קליבלנד קאבלירס
57%6750-683060טורונטו ראפטורס
55%6920-695060פילדלפיה 76'
54%6431-645356אורלנדו מג'יק
50%6979-721662שארלוט הורנטס
49%7189-714261אטלנטה הוקס
47%6678-647658מילווקי באקס
46%7177-724561מיאמי היט
43%7310-707761שיקגו בולס
28%6938-638057וושינגטון וויזארדס
27%7229-672160אינדיאנה פייסרס
27%6816-636559ברוקלין נטס
 מערב 
74%6619-718661אוקלהומה ת'אנדר
74%6357-676657סן אנטוניו ספרס
67%6363-671558יוסטון רוקטס
62%7034-729361דנבר נאגטס
59%7050-725661מינסוטה טימברוולבס
58%6534-663259פיניקס סאנס
55%6817-697560גולדן סטייט ווריורס
53%6818-670459לוס אנג'לס לייקרס
47%6308-630257לוס אנג'לס קליפרס
46%7220-707761פורטלנד בלייזרס
39%6869-673659דאלאס מאבריקס
34%7022-681559ממפיס גריזליס
31%7428-701759יוטה ג'אז
31%6987-668558ניו אורלינס פליקנס
25%7371-675761סקרמנטו קינגס

מתרחק מהפרסים: אבדיה נעדר, פורטלנד נכנעה

הכוכב הישראלי פספס משחק נוסף של קבוצתו, שנכנעה 109:93 נגד שארלוט, מילר קלע 26 נק', הולידיי 25. ההסבר לכמה משחקים מותר לדני עוד להחמיץ בפנים

|
לאמלו בול מול טומאני קמארה (רויטרס)
לאמלו בול מול טומאני קמארה (רויטרס)

כמו שקורה לא מעט פעמים ביום שבת גם היום קיבלנו משחק אחד ואפילו לחובבי ישראל זה היה פורטלנד, אך לצערנו דני אבדיה לא שיחק בגלל הפציעה בגב. בלעדיו, הטרייל בלייזרס לא הסתדרו והפסידו 109:93 בחוץ נגד שארלוט, ובכך הם חזרו למסלול ההפסדים.

פורטלנד ירדה למאזן של 29 ניצחונות לצד 32 הפסדים וכרגע היא עדיין במקום שמוביל לפליי-אין, ואף במקום התשיעי. ג’רו הולידיי רשם 25 נקודות וג’רמי גראנט הוסיף 21 משלו, אבל זה כמובן לא הספיק כדי למנוע משארלוט ניצחון רביעי ברציפות, הודות ל-26 נקודות של ברנדון מילר.

לגבי דני אבדיה, בלא מעט אתרים הוא היה המועמד המוביל להיות השחקן המשתפר של העונה ב-NBA ואף גם להיכנס לאחת מחמישיות העונה, אבל יש לזכור שבליגה הוסיפו לאחרונה חוק שצריך 65 משחקים לכל הפחות כדי לקבל פרסים אישיים.

אחרי ההיעדרות במפגש נגד שארלוט, כעת הפורוורד הישראלי פספס השנה 13 משחקים, ובעוד משחק הוא שיחק פחות מ-20 דקות וזה גם כן לא נחשב לפרסים. בסופו של דבר הרף עומד על 17 משחקים ואחרי זה אי אפשר לקחת פרסים אישיים, כלומר אבדיה מתקרב מאוד ליעד הזה, כשנותרו 21 משחקים לפורטלנד לסיום העונה הסדירה.

