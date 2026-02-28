יום שבת, 28.02.2026 שעה 21:36
ספורט אחר

בווינגייט ביקשו להחריג 190 ספורטאים ואנשי צוות

במכון, שסגר את שעריו הבוקר בעקבות ההוראות, פנו לפיקוד העורף בבקשה להחזרת הפעילות של הספורטאים הבכירים מנבחרות ישראל: "יש מרחבים מוגנים כנדרש"

|
מכון וינגייט (מערכת ONE)
מכון וינגייט (מערכת ONE)

בניגוד לעבר - הספורטאים המובילים בארץ לא רשאים לחזור ולהתאמן במהלך הלחימה. מכון וינגייט סגר את שעריו הבוקר (שבת) עם פתיחתו של מבצע "שאגת הארי" ותקיפות צה"ל וצבא ארה"ב באיראן, בעקבות הוראות פיקוד העורף המחמירות, כך שנבחרות ישראל לא רשאיות להתאמן בשטחו בשלב זה.

מנכ"ל מכון וינגייט, גיא אטיאס, פנה לפיקוד העורף במכתב רשמי וביקש אישור חריג להחזרת הפעילות של הספורטאים הבכירים מנבחרות ישראל בשטח המכון הלאומי לספורט: "אנו פונים אליכם כדי לאפשר לספורטאי ההישג של ישראל אפשרות להתאמן, כפי שהיה בעבר. יש לנו מרחבים מוגנים כנדרש".

במכון הלאומי לספורט ביקשו מפיקוד העורף לחזור למתווה שהיה בעבר: "צפי ההגבלות בעורף עתיד להימשך ללא צפי נראה לעין, ולכן אנו פונים אליכם בבקשה זו. בדומה למערכות קודמות, ובפרט למלחמה 12 הימים 'עם כלביא', בהן המכון הוחרג לאוכלוסיית הספורטאים בלבד, אנו מבקשים את האישור החריג גם הפעם, תוך הבטחה כי הספורטאים יוכלו להתגונן כנדרש. בווינגייט ישנם מרחקים מוגנים תקניים הפזורים בקרבת שטחי האימונים".

בווינגייט ביקשו להחריג את פעילותם של עד 190 ספורטאים ואנשי צוות בו זמנית, מתוך הבטחה כי לכולם יהיה מקום במרחבים המוגנים בעת הצורך עם הישמע האזעקה. הבקשה מתייחסת לספורטאי הישג לאומיים, מאמנים לאומיים, מטפלים רפואיים, צוות אחזקה חיוני וכולל בין השאר את הדיירים הגרים במכון שהם ספורטאים ואנשי צוות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */