ליגה איטלקית 25-26
6421-6226אינטר1
5420-4126מילאן2
5328-4127נאפולי3
5016-3426רומא4
4820-4427קומו5
4625-4326יובנטוס6
4522-3626אטאלנטה7
3632-3526בולוניה8
3535-3226ססואולו9
3425-2626לאציו10
3332-2027פארמה11
3239-2826אודינזה12
3036-2927קליארי13
2737-3226גנואה14
2747-2526טורינו15
2439-3026פיורנטינה16
2436-2126קרמונזה17
2436-1827לצ'ה18
1543-2026פיזה19
1548-2027ורונה20

בדקה ה-96: נאפולי גברה 1:2 דרמטי על ורונה

החבורה של קונטה סיימה רצף של ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון עם שער ניצחון של לוקאקו בדקה האחרונה. הוילונד כבש ראשון, אקפרו רק איזו זמנית

שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)
שחקני נאפולי חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-27 בליגה האיטלקית נמשך היום (שבת), כשנאפולי התארחה אצל ורונה. התכולים כבר ראו איך הם ממשיכים במשבר בדרך לחלוקת נקודות מאכזבת, אך כבשו שער ניצחון בדקה ה-96 וחגגו 1:2 דרמטי בסיום.

המשחק נפתח בסערה כשראסמוס הוילונד כבש ראשון כבר בדקה השנייה של המשחק מבישול של אנטוניו ורגארה, שקבע את תוצאת המחצית. בחצי השני, הצהובים כבשו משער של ז׳אן דניאל אקפרו.

המשחק כבר היה בדרך לחלוקת נקודות, אך אז הגיעה הדקה ה-96, בה רומלו לוקאקו מצא את הרשת וקבע ניצחון דרמטי לאנטוניו קונטה וחניכיו. נאפולי כאמור יוצאת מהמשבר וחוזרת לנצח כשהיא מתקרבת למילאן במקום השני, מנגד ורונה ממשיכה להסבתך בתחתית כשהיא נועלת את הטבלה.

