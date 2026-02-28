בדקה ה-96: נאפולי גברה 1:2 דרמטי על ורונה

המחזור ה-27 בליגה האיטלקית נמשך היום (שבת), כשנאפולי התארחה אצל ורונה. התכולים כבר ראו איך הם ממשיכים במשבר בדרך לחלוקת נקודות מאכזבת, אך כבשו שער ניצחון בדקה ה-96 וחגגו 1:2 דרמטי בסיום.

המשחק נפתח בסערה כשראסמוס הוילונד כבש ראשון כבר בדקה השנייה של המשחק מבישול של אנטוניו ורגארה, שקבע את תוצאת המחצית. בחצי השני, הצהובים כבשו משער של ז׳אן דניאל אקפרו.

המשחק כבר היה בדרך לחלוקת נקודות, אך אז הגיעה הדקה ה-96, בה רומלו לוקאקו מצא את הרשת וקבע ניצחון דרמטי לאנטוניו קונטה וחניכיו. נאפולי כאמור יוצאת מהמשבר וחוזרת לנצח כשהיא מתקרבת למילאן במקום השני, מנגד ורונה ממשיכה להסבתך בתחתית כשהיא נועלת את הטבלה.