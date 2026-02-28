יום שבת, 28.02.2026 שעה 21:14
ליגה יוונית
ליגה יוונית 25-26
5213-4122א.א.ק. אתונה1
5010-4022אולימפיאקוס2
4714-4221פאוק סלוניקי3
3929-4922לודיקוס4
3622-3121פנאתינייקוס5
2837-3022אופי כרתים6
2822-1922אריס סלוניקי7
2632-2122וולוס8
2427-2322אטרומיטוס9
2136-2222פאנטוליקוס10
2133-2721קיפיסיאס11
2137-2123לאריסה12
1635-2022אסטרס טריפוליס13
1253-1422פאנסרייקוס14

1:3 לדניאל פרץ וסאות'המפטון על שפילד וונסדיי

השוער סיפק משחק טוב אך נאלץ להוציא כדור מהרשת מול הקבוצה שירדה ליגה בשבוע שעבר. שער בהופעת הבכורה לחליחאל בדרום קוריאה, הפסד כואב לדן גלזר

|
דניאל פרץ (IMAGO)
דניאל פרץ (IMAGO)

בזמן שהמציאות בישראל ברגעים אלו לא פשוטה לנוכח המלחמה של המדינה יחד עם ארצות הברית באיראן, ברחבי הגלובוס מפוזרים ספורטאים בכחול-לבן המייצגים את המדינה בגאווה. חלקם עלה היום (שבת) לכר הדשא למשחקים של קבוצתם.

# בממלכה, דניאל פרץ המשיך בכושר הטוב שלו בסאות’המפטון על אף שספג ב-1:3 של קבוצתו על שפילד וונסדיי, שירדה כבר בשבוע שעבר לליגה השלישית בטיבה באנגליה.

# יש נציג חדש בדרום קוריאה. עבדאללה חליחאל עזב את דילה גורי הגאורגית וחתם בגאנגוון מיבשת אסיה, כשהיום החלה הליגה המקומית וכבר הוא מצא את הרשת, אך לצערו זה לא הספיק, כשקבוצתו הפסידה 3:1 לאולסן יונדאי. החלוץ עלה בדקה ה-75 ורק צימק בתוספת הזמן.

# בטורקיה, דיא סבע פתח בהרכב אמד דמירספור מהליגה השנייה בטורקיה ושיחק 86 דקות ב-2:2 מול קסיורנגוצ’ו. הקבוצה נמצאת במקום השלישי בטבלה.

# בקזחסטן, דן גלזר, הפעם ללא עופרי ארד שחזר לאירופה, פתח במדי קבוצתו קייראט במסגרת הסופר קאפ המקומי נגד טובול ולאחר 2:2, חזה בהפסד קבוצתו בפנדלים. הישראלי השלים משחק שלם, אך נציג אחר שעבר במדינתו, ריקרדיניו, החמיץ את הפנדל הראשון של קייראט, בדרך להפסד.

# ממשיכים באסיה, כשדין דוד וקבוצתו יוקוהומה מרינוס הצליחו להשיג ניצחון בכורה בליגה היפנית העונה. החלוץ עלה בדקה ה-84 אך עדיין לא מצא את הרשת העונה. בצד החיובי, אחרי שלושה הפסדים, הוא וחבריו ברחו מהמקום האחרון.

# חוזרים לאירופה, כשביוון גוני נאור שיחק משחק מלא במדי לאריסה מול אופי כרתים. הקשר גם ספג כרטיס צהוב עמוק בתוספת הזמן, במשחק שהסתיים באופן חד צדדי עם הפסד 3:0. גם איבן מאסון ודילן בטובינסיקה, שעברו במכבי תל אביב ומכבי חיפה בהתאמה, שיחקו במדי לאריסה.

