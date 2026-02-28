יום שבת, 28.02.2026 שעה 19:27
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
6021-8523באיירן מינכן1
5222-4923בורוסיה דורטמונד2
4631-4924הופנהיים3
4332-4423שטוטגרט4
4132-4423לייפציג5
4029-4423באייר לברקוזן6
3337-3423פרייבורג7
3149-4623איינטרכט פרנקפורט8
3141-3024אוגסבורג9
2838-2924אוניון ברלין10
2632-2522המבורג11
2539-2724בורוסיה מנשנגלדבאך12
2441-3324פ.צ. קלן13
2339-2724מיינץ14
2340-2324סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2049-3323וולפסבורג17
1453-2224היידנהיים18

הופנהיים הופתעה בביתה, 1:1 בין לברקוזן למיינץ

הקבוצה מהמקום השלישי בבונדסליגה הגרמנית נכנעה 1:0 לסט פאולי, שעלתה מעל הקו האדום. הקבוצה מהמקום השישי הסתפקה בנקודה בביתה מול הקבוצה מהתחתית

|
שחקני סט פאולי מאושרים (IMAGO)
שחקני סט פאולי מאושרים (IMAGO)

המחזור ה-24 של הבונדסליגה הגרמנית נמשך הערב (שבת) כשבמוקד באייר לברקוזן נפרדה ב-1:1 ביתי עם מיינץ וסט פאולי רשמה ניצחון חוץ יוקרתי, 0:1 על חשבונה על הופנהיים. במשחקים נוספים, ורדר ברמן ניצחה 0:2 בביתה את היידנהיים ובורוסיה מנשנגלדבאך גברה 0:1 בביתה על אוניון ברלין.

באייר לברקוזן – מיינץ 1:1

לברקוזן פספסה הזדמנות לעבור את לייפציג ושטוטגרט בדרך אל המקום הרביעי, שמוביל בתום העונה לליגת האלופות. מנגד, מיינץ נמצאת מרחק נקודה בלבד מהקו האדום. שרלדו בקר העלה את האורחת ליתרון מפתיע בדקה ה-67, אך ג’ארל קוונאסה קבע חלוקת נקודות שתי דקות לסיום.

הופנהיים – סט פאולי 1:0

ניצחון מפתיע שהעלה את האורחת מעל הקו האדום ומנע מהקבוצה מהמקום השלישי לצמק את הפער משתי הראשונות. שער של מתיאס פריירה לאג בתוספת הזמן של המחצית הראשונה הכריע את ההתמודדות.

תוצאות נוספות:

ורדר ברמן – היידנהיים 0:2
בורוסיה מנשנגלדבאך – אוניון ברלין 0:1

